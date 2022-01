Covid-19 : une infirmière arrêtée parce qu'elle faisait semblant de vacciner des antivax (Vidéo)

Réalisée à l'aide d'une caméra cachée, cette vidéo a permis à la police italienne de démasquer et d'interpeller, le 15 janvier dernier, une infirmière qui faisait semblant de vacciner des patients antivax, dans un centre anti-covid de Palerme (Sicile).

Cette nouvelle affaire éclate en Italie moins d'une semaine après celle survenue à Ancône dans la région des Marches, le 11 janvier, révélant qu'un infirmier avait arrêté pour avoir pratiqué 45 fausses injections de vaccins anti-covid contre rémunération.

Cette fois-ci, il s'agit d'une soignante sicilienne travaillant au centre de vaccination installé à la Fiera del Mediterraneo à Palerme. C'est dans le cadre de leur enquête sur les faux vaccins que les policiers de la Digos (Division d'investigation générales et des opérations spéciales) ont filmé pendant plusieurs jours, les agissements délictueux de cette infirmière.

La soignante est accusée d'avoir fait de fausses injections de vaccin anti-covid sur 11 personnes consentantes, et de leur avoir délivré des certificats officiels leur permettant ainsi d'obtenir leur pass vaccinal. Elle a été arrêtée pour faux et détournement de fonds.

Elle vidait le vaccin sur un carré de gaze

Le mode opératoire utilisé par cette soignante était très simple. Elle remplissait la seringue avec une dose de vaccin puis vidait celle-ci sur un carré de gaze avant de leur faire semblant d'injecter le vaccin dans le bras des personnes opposées à la vaccination, tout cela en échange de la somme de 400 euros.

Selon la police, l'infirmière mise en cause aurait elle-même reçu une fausse dose de rappel de vaccin administrée par une de ses collègues. Celle-ci avait été arrêtée en décembre et avait été placée en résidence surveillée pour les mêmes accusations.

Les enquêteurs de la Digos poursuivent leurs investigations afin de savoir si d'autres personnels soignants ne sont pas impliqués dans cette affaire de faux vaccins.

Ces faits surviennent dans un contexte de renforcement en Italie des mesures pour lutter contre le variant Omicron. En effet, le gouvernement italien a instauré début janvier, l'obligation vaccinale pour toutes les personnes âgées de plus de 50 ans, sauf pour celles récemment guéries.

Et depuis le 10 janvier, les Italiens doivent être en possession d'un pass vaccinal pour pouvoir prendre les transports, fréquenter les hôtels, les terrasses de restaurants, les foires et congrès, les piscines et salles de gym.