Tennis : pourchassée par le fisc, Camila Giorgi arrête sa carrière et fuit l'Italie

Camila Giorgi, joueuse de tennis italienne de 32 ans, a annoncé sa retraite sportive ce samedi. Une décision qui serait liée à des soucis avec le fisc italien. La joueuse aurait d'ailleurs fui le pays.

Une histoire de gros sous. Camila Giorgi, ex 26e mondiale, a annoncé sa retraite sportive ce samedi via une story sur son compte Instagram. «À mes fans, je suis heureuse d'annoncer officiellement la fin de ma carrière tennistique. Je suis tellement reconnaissante de votre amour et de vos encouragements lors de toutes ces années», a expliqué la joueuse transalpine.

Une décision qui ne serait pas seulement liée à une fatigue ou à la vieillesse. En effet, Camila Giorgi serait actuellement recherchée par la police financière italienne pour fraude fiscale. Elle aurait quitté le pays avec sa famille, afin d'échapper au fisc, pour s'installer aux Etats-Unis, rapporte le quotidien italien La Gazetta dello Sport.

6.414.545 euros gagnés grâce au tennis

Avec quatre titres WTA remportés, Camila Giorgi a connu une belle carrière sportive lui permettant d'empocher la modique somme de 6.414.545 euros grâce à ses résultats. Une somme à laquelle il faut ajouter les revenus de ses sponsors. Outre son quart à Wimbledon, Camila Giorgi a surtout remporté le tournoi de Montréal en 2021, paroxysme de sa carrière. Cette même année, elle avait également atteint les quarts de finale du tournoi olympique de Tokyo.

Avec plus de 700.000 abonnés sur Instagram, Camila Giorgi souhaiterait se reconvertir en tant que mannequin pour de la lingerie dans les prochains mois, selon le quotidien espagnol Marca.

Pour son dernier match en carrière, la joueuse italienne avait perdu face à la meilleure joueuse du monde, Iga Swiatek (6-1,6-1) en une heure et huit minutes, lors du tournoi de Miami.