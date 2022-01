DIRECT - Coronavirus : plus de 464.000 contaminations ce mardi, légère baisse en réanimation

Alors que la France fait face une cinquième vague, la situation commence à se stabiliser dans les hôpitaux. Suivez ici toute l'actualité liée à la situation sanitaire en France ou dans le monde.

21h

Plus de 464.000 contaminations au Covid-19 ont été enregistrées ces dernières 24 heures en France, selon le dernier bilan de Santé Publique France. Si le nombre de malades à l'hôpital augmente, les services de réanimations sont légèrement moins occupés.

19h31

Des recherches portant sur 65.000 femmes ont montré des « preuves de plus en plus nombreuses » que les injections des vaccins Pfizer et Moderna n’ont pas causé de complications pendant la grossesse, a affirmé l’Agence européenne des médicaments (EMA).

Selon l'agence, les vaccinations ont également fourni une protection accrue contre les hospitalisations et les décès, en particulier chez les femmes en fin de grossesse.

18h45

Jean Castex a annoncé ce mardi un soutien renforcé pendant deux mois pour les entreprises de moins de 250 salariés des secteurs de l'hôtellerie, la restauration, des traiteurs, de l'événementiel et des agences de voyages, affectées par les restrictions liées à la crise sanitaire.

«En décembre et janvier», les entreprises de moins de 250 salariés perdant au moins 30% de leur chiffre d'affaires en raison des restrictions prises fin 2021 pour freiner la 5ème vague de Covid-19, auront droit à une «aide exceptionnelle au paiement des cotisations salariales», d'un montant égal à 20% de leur masse salariale, a déclaré Jean Castex, lors d'un déplacement dans une brasserie parisienne.

17h19

La pandémie de Covid-19 «est loin d'être terminée», a averti mardi le directeur général de l'Organisation mondiale de la santé (OMS), mettant en garde contre l'idée que le variant Omicron est bénin.

«Omicron continue de déferler sur la planète. (...) Ne vous méprenez pas, Omicron provoque des hospitalisations et des décès, et même les cas les moins graves submergent les établissements de santé», a déclaré Tedros Adhanom Ghebreyesus en conférence de presse.

16h46

Le fait que la pandémie de Covid-19 passe un jour à un stade endémique ne veut pas dire que le virus sera moins dangereux, a mis en garde mardi le responsable des situations d'urgence à l'OMS.

«Les gens opposent pandémie et endémie mais le paludisme endémique tue des centaines de milliers de gens, le VIH est endémique, la violence endémique dans nos villes», a déclaré le docteur Michael Ryan au cours d'un panel virtuel du Forum économique mondial (WEF).

«Endémique en soi ne veut pas dire que c'est bon, endémique ça veut juste dire que c'est là pour toujours», a-t-il martelé.

16h30

Les vaccins à ARN messager contre le Covid-19 n'augmentent pas le risque de problèmes cardiovasculaires graves (infarctus, AVC ou embolie pulmonaire) chez les moins de 75 ans, souligne mardi une étude publiée par l'Agence du médicament. Cette dernière porte sur le risque d'événement cardiovasculaire grave (hors myocardite et péricardite) dans les trois semaines suivant l'injection d'un vaccin à ARNm ou à adénovirus.

Les résultats confirment la «sécurité des vaccins à ARNm» (ceux de Pfizer et Moderna). En revanche, les vaccins à adénovirus (ceux d'AstraZeneca et Janssen, moins utilisés en France) apparaissent «associés à une légère augmentation du risque d'infarctus du myocarde et d'embolie pulmonaire chez les adultes, dans les deux semaines suivant l'injection».

Une autre étude d'Epi-Phare portant sur les personnes âgées de 12 à 50 ans avait, elle, montré que les vaccins Pfizer et surtout Moderna augmentaient le risque de survenue de myocardite ou péricardite dans les 7 jours suivant la vaccination, et plus souvent chez des hommes de moins de 30 ans. La maladie du Covid-19 est elle-même fortement associée à un risque de complications cardiovasculaires, tient aussi à rappeler l'ANSM.

16h12

Le Premier ministre britannique Boris Johnson a «catégoriquement» réfuté ce mardi avoir été prévenu qu'une fête contraire aux règles anti-Covid serait organisée à Downing Street en mai 2020. Un fête révélée dans la presse ces dernières semaines et qui donne lieu au scandale du «Partygate».

«Je peux vous dire catégoriquement que personne ne m'a dit qu'il s'agissait de quelque chose qui contrevenait aux règles anti-Covid, que ce n'était pas un événement de travail», a-t-il dit, interrogé à la télévision en marge de la visite d'un hôpital londonien.

Mais Dominic Cummings, ancien conseiller de Boris Johnson sur le Brexit, a affirmé avoir lui-même mis en garde Boris Johnson avant la tenue de cet événement, pour laquelle le secrétaire particulier du Premier ministre avait envoyé une centaine d'invitations. «Le Premier ministre a été prévenu au sujet de ces invitations, il savait que c'était un pot, il a menti au Parlement», a-t-il écrit sur son compte Twitter.

15h07

Interpellé à l'Assemblée par la députée (LR) Virginie Duby-Muller, qui lui a lancé qu'il n'avait «pas fait ses devoirs de vacances», Jean-Michel Blanquer a dit «regretter la symbolique» de ses vacances à Ibiza.

Le ministre de l'Education nationale a poursuivi en demandant, de manière rhétorique, aux députés s'il avait le droit de prendre «quelques jours de congés» en cette fin d'année. Il a ajouté qu'il n'avait pas manqué de rendez-vous ou de réunions durant cette période.

«Il se trouve que j'aurais sans doute dû choisir un autre lieu, la symbolique je la regrette, mais pour le reste, depuis deux ans avec la majorité, mes équipes, et les professeurs de France, nous tenons la politique de l'école ouverte, ce qui est l'essentiel», s'est défendu le locataire de la rue de Grenelle.

Jean-Michel Blanquer a conclu en rappellant qu'il ne fallait pas «se perdre dans l'accessoire».

14h11

Les premières livraisons en France du vaccin Novavax contre le Covid-19, qui vient de recevoir le feu vert des autorités sanitaires, auront lieu la dernière semaine de février et non début février comme initialement prévu, a indiqué mardi le ministère de la Santé.

«D'après les informations qu'on a, les premières livraisons sont attendues la semaine du 21 février», a indiqué le ministère lors d'un point de presse. La France devrait recevoir «entre 1,1 et 1,2 million de doses» pour la première livraison puis "800.000 doses par semaine en mars", a-t-il précisé.

13h30

Opposée aux vaccins anti-Covid, Hana Horka, chanteuse du groupe de folk tchèque Asonance, est morte dimanche à l'âge de 57 ans après avoir délibérément contracté le virus en vue d'obtenir son pass sanitaire, a annoncé sa famille.

Interrogé lundi sur la radio publique iRozhlas.cz, le fils de la chanteuse, Jan Rek, a expliqué que sa mère a refusé de se faire vacciner et s'est volontairement exposée à la maladie que lui et son père, tous les deux vaccinés, avaient attrapée avant Noël.

12h50

Hong Kong va éliminer près de 2.000 hamsters après que certains d'entre eux ont été testés positifs au coronavirus, ont annoncé les autorités alors que la ville s'en tient à une stratégie stricte de "zéro Covid". Cet abattage a été ordonné après l'apparition de cas de Covid-19 dans une animalerie.

12h23

Le gouvernement ougandais a annoncé la suspension des tests de détection du Covid-19 obligatoires à sa frontière avec le Kenya, après que cette mesure a provoqué d'énormes embouteillages de camions et perturbé l'approvisionnement du pays en carburant.

12h22

Les conséquences démographiques de la crise sanitaire ont été moins marquées en 2021 qu'en 2020, selon un bilan publié mardi par l'Insee: la mortalité, bien qu'encore anormalement élevée, a baissé et la natalité, malgré un "effet Covid" en début d'année, a légèrement remonté.

10h10

Le taux de chômage a encore baissé au Royaume-Uni à fin novembre malgré la fin des aides gouvernementales à l'emploi mises en place pendant la pandémie, retrouvant quasiment son niveau pré-Covid juste avant l'impact du variant Omicron.

08h25

S'appuyant sur les avis des scientifiques, le porte-parole du gouvernement a indiqué "qu'il y a des raisons d'être optimistes aujourd'hui". "On voit que la vague Delta a vraiment régressé, on voit que la circulation tend à ralentir et que dans les régions où la vague Omicron a démarré en premier, notamment en Ile-de-France, il y a le début d'une décrue (...) On voit que dans nos services de réanimation, la situation s'est stabilisée, la tension n'augmente plus".

"Maintenant, il faut évidemment rester vigilant et poursuivre nos efforts", a toutefois aujouté Gabriel Attal.

07h53

Le match de Burnley contre Watford, prévu ce mardi, a été reporté après que la Premier League a accepté la demande de report des Clarets au motif qu'ils n'avaient pas le nombre minimum de joueurs disponibles, a-t-on appris lundi soir.