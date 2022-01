Cancer du poumon chez la femme : vers une pandémie mondiale ?

Le cancer du poumon, bientôt la première cause de mortalité par cancer chez la femme en France ? C’est déjà le cas aux Etats-Unis, et les experts pneumologues alertent sur une «pandémie mondiale» de cancers bronchiques à venir.

Du 21 au 23 janvier se tient le 26ème Congrès de pneumologie et de langue française, lors duquel des pneumologues vont présenter l’étude épidémiologique KPB-2020, selon nos confrères de France inter.

Il s’agit du troisième volet d’un suivi lancé en 2000, dont une deuxième édition avait été publiée en 2010. Cette étude épidémiologique porte sur le cancer bronchique primitif, et son objectif est d’évaluer sa mortalité d’un an à cinq ans après le diagnostic.

Pour l’édition 2020, 9.000 patients ont été étudiés, ce qui représente 20% des nouveaux cas de cancer bronchique chaque année en France. Les scientifiques ont donc observé, au cours de ces vingt ans de suivi, une augmentation notable du nombre de cancers du poumon chez les femmes atteintes de cancer. Ils représentaient 16% des cas en 2000, 24% en 2010 et plus de 34% en 2020.

Augmentation du tabagisme chez les femmes

«Cette augmentation est clairement à relier à l'augmentation du tabagisme chez les femmes. On est loin désormais de l'image du cancer du poumon réservé à l'ouvrier gros fumeur. Chez les hommes, d'ailleurs, on atteint une sorte de plateau du nombre de cas, c'est clairement chez les femmes que ça augmente, et c'est ce qu'on voit dans nos consultations», a déclaré Didier Debieuvre, à la tête de cette étude, auprès de France inter. Le chercheur a aussi déclaré au quotidien Ouest France que le phénomène était tellement rapide que certains de ses confrères allaient jusqu’à parler de «pandémie mondiale» de cancers du poumon.

Le tabac reste dans 85% des cas à l’origine de ces cancers. Les scientifiques ont cependant noté que la proportion de non-fumeurs, soit ceux qui n’ont jamais fumé ou pas plus de 100 cigarettes dans leur vie, augmente parmi les malades. Ils étaient 7,2% en 2000 et sont désormais 12,6%.

Cette étude dresse aussi le constat de l’important retard dans les diagnostics. Les chercheurs affirment que, dans plus de 60% des cas, les cancers du poumon sont détectés à un stade très avancé voire métastatique. Les traitements sont cependant plus efficaces, notamment ceux concernant les mutations génétiques à l’origine des cancers.