DIRECT - Coronavirus : près de 40.000 personnes ont manifesté contre le pass vaccinal en France

Alors que la pression hospitalière se stabilise, le gouvernement a dévoilé jeudi 20 janvier le calendrier de l'allègement des mesures de restrictions. Suivez ici toute l'actualité liée à la situation sanitaire en France et dans le monde.

22h03

Le nombre de patients atteints du Covid-19 hospitalisés en soins critiques continue de refluer, mais lentement, avec 3.746 malades, selon les chiffres de Santé publique France publiés samedi.

Avec 3.792 la veille, et 3.852 il y a une semaine, les services de soins critiques, qui traitent les cas les plus graves notamment en réanimation, enregistrent un léger reflux depuis plusieurs jours. Ces services ont enregistré 214 nouvelles admissions au cours des dernières 24 heures, contre 329 la veille.

19h57

Près de 40.000 personnes, dont 5.200 à Paris ont participé samedi aux manifestations contre le pass vaccinal en France, soit une participation en nette baisse par rapport à samedi dernier, selon des chiffres donnés par le ministère de l'Intérieur. Samedi dernier, ils étaient 54.000 à défiler dans les rues.

17h41

Douze joueurs et membres de l'encadrement des Comores ont été testés positifs au Covid-19, dont les deux seuls gardiens disponibles de la sélection qui doit disputer lundi les huitièmes de finale de la Coupe d'Afrique des Nations contre l'hôte camerounais, a annoncé samedi la fédération. «Les +Coelacanthes+ touchés par le Covid avec 12 cas positifs, parmi eux, le coach Amir Abdou, nos deux seuls gardiens : Moyadh Ousseini et Ali Ahamada», a tweeté la fédération à deux jours d'une rencontre historique pour l'archipel, qualifié pour les huitièmes de finale pour sa première participation à la compétition reine du football africain.

14h53

Deux hommes et une femme soupçonnés d'avoir agressé le 9 janvier le député LREM Stéphane Claireaux devant son domicile à Saint-Pierre-et-Miquelon, lors d'une manifestation contre le pass sanitaire, ont été interpellés jeudi et mis en examen le lendemain, a annoncé samedi la gendarmerie nationale.

Agissant dans le cadre d'une enquête en flagrance à la demande de la procureure de la République de Saint-Pierre-et-Miquelon, les enquêteurs de la brigade des recherches de Saint-Pierre ont procédé à l'exploitation d'une "dizaine de vidéos diffusées sur les réseaux sociaux ainsi qu'à l'audition d'une trentaine de témoins identifiés", a expliqué la gendarmerie dans un communiqué.

10h49

La Russie a annoncé samedi un nouveau record quotidien de contaminations au coronavirus pour le deuxième jour consécutif, alors que le Kremlin a averti des risques liés au variant très contagieux Omicron.

Pays le plus endeuillé d'Europe par le Covid-19, la Russie a enregistré 57.212 nouveaux cas, après en avoir comptabilisé 49.513 la veille, selon les chiffres du gouvernement.

Le président russe Vladimir Poutine a averti la semaine dernière que son pays avait deux semaines pour se préparer avant d'être frappé à son tour par ce variant, appelant à accélérer le dépistage et la vaccination. La capitale Moscou, épicentre de l'épidémie dans le pays, a, elle aussi, enregistré un nouveau record pour le troisième jour d'affilée, avec 16.904 nouveaux cas.

10h39

La vente des autotests en grande surface, autorisée depuis début janvier pour un mois, sera prolongée de deux semaines, jusqu'au 15 février, selon un arrêté publié samedi au Journal officiel.

"Considérant que l'autorisation de vente au détail, à titre exceptionnel, des autotests en dehors des officines de pharmacies, a permis de faire face à la très forte demande", l’exécutif a jugé que "la soutenabilité de la stratégie de dépistage, dans un contexte de circulation intense du variant Omicron (...) implique de prolonger une fois la durée de cette dérogation de quinze jours, soit jusqu'au 15 février 2022", souligne l'arrêté.

L'autorisation, annoncée fin décembre, avait provoqué la colère des pharmaciens qui avaient jusqu'alors le monopole de la vente des autotests. Ils ont notamment accusé les grandes surfaces d'être responsables des ruptures de stocks dans certaines officines

08h41

Les défilés du carnaval de Rio de Janeiro et de Sao Paulo, prévus fin février, ont été reportés à avril en raison de la nouvelle vague de Covid-19, ont indiqué vendredi les autorités. La nouvelle date prévue est celle du 21 avril, qui marque le début d'un long week-end férié.

"Les mairies de Rio de Janeiro et de Sao Paulo ont décidé de reporter les défilés des écoles de samba" fin avril, "en raison de la situation actuelle de la pandémie au Brésil et de la nécessité de préserver des vies", ont annoncé dans un communiqué les autorités des deux plus grandes villes brésiliennes.

La décision de reporter les défilés du sambadrome de Rio, qui attirent des touristes du monde entier, ainsi que ceux de Sao Paulo, a été annoncée après une rencontre virtuelle entre les maires, leurs secrétaires à la Santé et les représentants des écoles de samba des deux Etats.