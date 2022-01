Pour ne plus être confondue avec «une dinde», la Turquie veut changer de nom anglais

Lassée d’être confondue avec le mot «dinde» en anglais, la Turquie a décidé de changer son nom à l'international.

Et pour cause, en anglais l’animal de basse-cour se dit «turkey», soit exactement le même nom anglais que le pays.

Pour mettre un terme à toute confusion, le pays souhaite donc désormais se faire appeler «Türkiye» à l’international.

«Le mot ‘Türkiye’ représente et exprime au mieux la culture, la civilisation et les valeurs de la nation turque. ‘Türkiye’ est le nom utilisé pour le pays en turc, et le pays veut maintenant porter ce nom à l’international», a souligné le président Erdogan dans un communiqué, cité par Le Figaro.

Cette nouvelle appellation sera ainsi utilisée dans les échanges internationaux, les institutions et «dans tous les types d’activités». La mention «Made in Turkey» va elle aussi changer au profit de «Made in Türkiye».

Négociations avec les Nations unies

Reste, que la Turquie doit encore attendre l’autorisation officielle des Nations unies pour que ce nouveau patronyme soit officiel.

En attendant, cette identité est déjà utilisée par le ministère des Affaires étrangères, indique le quotidien français. Et une campagne de communication baptisée «Hello Türkiye» a été lancée sur les réseaux sociaux.