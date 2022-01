Commémoration des victimes de la Shoah : Jean Castex se rend à Auschwitz aujourd'hui

Un déplacement hautement symbolique. À l’occasion du 77ème anniversaire de la libération d'Auschwitz, le Premier ministre Jean Castex, accompagné des ministres de l’Intérieur et de la Culture, se rend ce jeudi dans l’ancien camp de concentration pour une journée de commémoration de l’Holocauste.

Emmanuel Macron s’était rendu à Oradour-sur-Glane mardi, pour une cérémonie d’hommage aux victimes du massacre de 643 habitants de ce village de la Haute-Vienne par les nazis en 1944. Aujourd'hui, Jean Castex, Gérald Darmanin et Roselyne Bachelot seront en déplacement en Pologne à l’occasion de la Journée internationale des victimes de la Shoah.

Plusieurs représentants associatifs et religieux seront également présents, notamment Francis Kalifat, président du Crif (Conseil représentatif des institutions juives de France), le Grand Rabbin de France, Haïm Korsia, et le président du Consistoire, Elie Korchia. Deux survivants du camp d’Auschwitz, Elie Buzyn et Ginette Kolinka, ainsi que des collégiens et lycéens participeront également à la cérémonie.

Le Premier ministre doit visiter dans un premier temps le camp de Birkenau, le plus grand des camps de concentration, ayant été construit en 1941 pour mener à bien la «solution finale» et l’anéantissement de la population juive. Une gerbe doit y être déposée par les membres du gouvernement. En début d’après-midi, Jean Castex se rendra ensuite au tout premier camp de concentration à avoir vu le jour, à Auschwitz, pour une visite du musée suivie d’une prise de parole. La cérémonie internationale doit quant à elle débuter à 16h.

Montée de l'antisémitisme en France ?

Si l’anniversaire de la libération du camp est fêté tous les ans, le 27 janvier, les commémorations ne sont pas systématiquement organisées en présence de membres du gouvernement français. Interrogé à ce sujet par Radio Classique, Matignon a répondu : «La haine progresse en France. Le racisme et l’antisémitisme trouvent même des discours politiques qui les légitiment».

Selon un sondage Ifop pour l'American jewish Commitee et la Fondation pour l'innovation politique, 53% des Français juifs déclarent avoir déjà été victimes d’insultes antisémites. Pour le Grand Rabbin de France, également interrogé par Radio Classique, cette visite de membres du gouvernement à Auschwitz est «une réponse à ceux qui veulent détourner l’Histoire au profit de leurs ambitions». Des déclarations qui visent notamment le candidat à la présidentielle Eric Zemmour qui, à de multiples reprises, a affirmé que le régime de Vichy et le maréchal Pétain avaient sauvé les Juifs français.