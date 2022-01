Canada : les images impressionnantes de routiers antivax attendus samedi à Ottawa

Des centaines de camionneurs canadiens, réunis en convois, doivent conclure ce samedi un long périple vers la capitale Ottawa pour dénoncer l'obligation d'être vacciné contre le Covid-19 pour franchir la frontière canado-américaine.

Le Canada et les Etats-Unis imposent en effet le passeport vaccinal contre le Covid-19 pour traverser cette frontière, la plus longue du monde avec près de 9.000 km.

Cette mesure est entrée en vigueur le 15 janvier au Canada et samedi dernier aux Etats-Unis.

Pour protester contre ces mesures, plusieurs dizaines de camionneurs canadiens se sont élancés en convoi dimanche depuis Vancouver, sur la côte Pacifique, vers la capitale fédérale à quelque 4.400 km plus à l'est, ont rapporté les médias canadiens. Certains affirment qu'il ferait 70 kilomètres de long.

CANADA - Truckers against medical discrimination. This convoy is now heading to Ottawa and is 70km long,





We stand with you Canada. #NoVaccinePassports #NoMandatoryVaccines #Covid_19 pic.twitter.com/pYGQI6mTty

— Bernie's Tweets (@BernieSpofforth) January 24, 2022