Crise en Ukraine : Emmanuel Macron va s’entretenir avec Vladimir Poutine et Joe Biden

Alors que l’heure n’est toujours pas à la désescalade dans la crise ukrainienne, le président Emmanuel Macron va poursuivre ses efforts de médiation.

En marge d’une réunion des ministres de l’Intérieur de l’UE, le chef de l’Etat a indiqué qu’il allait s’entretenir de la crise avec son homologue américain Joe Biden «dans les prochaines heures». Un peu plus tard, l’Elysée a indiqué qu’Emmanuel Macron va également s’entretenir avec le président russe Vladimir Poutine, jeudi à 18h (heure française).

«Je suis très préoccupé par la situation sur le terrain», a expliqué le chef de l'Etat. Et de poursuivre : «La priorité pour moi sur la question ukrainienne et le dialogue avec la Russie est une désescalade et de trouver les termes politiques d’une sortie de crise qui passe par la capacité à avancer les bases des accords de Minsk».

Un déplacement envisagé

Le président pourrait même se déplacer à Moscou et à Kiev, en fonction de «l’avancée des discussions». «Je n'exclus rien parce que je pense que le rôle de la France, tout particulièrement avec la présidence (du Conseil de l'UE) ce semestre, est d'essayer de construire cette solution commune».

Le chancelier allemand Olaf Scholz, également médiateur dans cette crise, a annoncé de son côté un déplacement à Moscou «pour bientôt».

Les Occidentaux accusent la Russie d’avoir des projets d’invasion, alors qu’elle a positionné près de 100.000 soldats à la frontière ukrainienne. Ce que la Russie dément, assurant «défendre» son territoire. Face aux tensions, les Etats-Unis ont placé fin janvier 8.500 militaires en état d’alerte tandis que l’Otan a envoyé navires et avions de combats en Europe de l’Est.

Et preuve que la tension est loin de retomber, Washington a annoncé ce mercredi l’envoie de 3.000 soldats supplémentaires dans la région. Une décision jugée «destructrice» par Moscou.