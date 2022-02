Près de 142.000 Européens sont morts en 40 ans à cause des catastrophes météorologiques

Canicules, inondations, tempêtes… Les catastrophes météorologiques ont causé la mort d’environ 142.000 Européens ces quarante dernières années, selon un rapport de l’Agence européenne de l’Environnement.

Les feux de forêts, épisodes de sécheresse, canicules et vagues de froid sont responsables de 93% du nombre total de morts, selon les données analysées par l’agence. La canicule de 2003 à elle seule est responsable de la mort de 80.000 morts dans 32 des pays européens étudiés. Les décès liés aux inondations sont quant à eux beaucoup plus faibles.

En plus des pertes humaines, les catastrophes naturelles ont engendré d’immenses pertes économiques, de l’ordre de 510 milliards d’euros ces quarante dernières années. Les inondations ont alors été responsables de 44% de la facture totale des dommages causés par ces événements, devant les tempêtes (34%) et les canicules, vagues de sécheresse, de froid et les feux de forêts (22%).

«Toutes les catastrophes que nous décrivons comme étant liées à la météo et au climat sont influencées par les conditions climatiques. Mais cela ne revient pas à dire qu'elles sont toutes influencées par le changement climatique», a expliqué un expert de l'agence européenne, Wouter Vanneuville. Si on ne peut pas faire de lien direct entre les événements des quarante dernières années et le changement climatique, à cause de l’irrégularité de ces épisodes, il est possible que ces épisodes climatiques extrêmes soient de plus en plus courants à l’avenir.

S'adapter aux potentielles catastrophes

«Pour certains types de phénomènes, comme les tempêtes non tropicales, le signal climatique en Europe n'est pas clair et il n'est donc pas certain qu'ils augmentent. Mais pour d'autres, comme les sécheresses (non seulement en Méditerranée comme en Grèce, mais dans la plupart des régions d'Europe), les prévisions climatiques indiquent une intensification», a expliqué le scientifique.

D’où l’importance pour les experts de mettre en place des mesures d’adaptation. Après la canicule de 2003, de nombreux dispositifs ont été mis en place, ainsi que des campagnes de prévention, qui ont considérablement réduit la mortalité des épisodes caniculaires qui ont suivi.

En Europe, le pays ayant subi le plus de dommages est l’Allemagne, avec 42.000 morts et des pertes financières s'élevant à 107 milliards d'euros. Viennent ensuite la France, (26.700 morts et 99 milliards d'euros de dommages) et l'Italie (21.600 et 90 milliards). En comparaison, selon l’agence météorologique américaine, les États-Unis ont subi 310 catastrophes météorologiques et climatiques depuis 1980, pour des dommages dépassant les 2.155 milliards de dollars.