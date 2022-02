Sauvetage de Rayan : la vente de t-shirts à l’effigie du petit garçon fait scandale

Alors que le garçon de 5 ans est piégé dans un puits asséché au Maroc depuis plusieurs jours, un site a semblé tirer profit du drame en lançant une gamme de t-shirts et d’accessoires à l’effigie de l’enfant.

«Save Rayan», «Be strong Rayan», «Pray for Rayan» ou encore «Être comme Rayan c’est comme être un dieu mais en mieux»…pouvait-on lire sur des t-shirts, des casquettes, des gourdes ou même des tasses, proposés à la vente sur un site internet.

Certains vêtements, portés par des mannequins souriants, affichent la photo de l’enfant affaibli et coincé dans un espace restreint. Alors que Rayan est toujours bloqué sous 32 mètres de terre, cette récupération de mauvais goût visible sur des sites de vente en ligne a provoqué une vague d’indignation de la part d'internautes.

Hier je faisais une vanne sur les racoleurs qui allaient plus tarder à vendre des t-shirt #Rayan au rythme ou ça allait, aujourd'hui on m'envoie cette horreur.





Mes yeux saignent. Je ne veux plus vivre sur cette planète. pic.twitter.com/lAlvDnNUlV

— Penseur Sauvage (@Penseursauvage) February 5, 2022