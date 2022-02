Ukraine : après Moscou, Emmanuel Macron se rend à Kiev pour rencontrer le président Zelensky

Au lendemain de son long tête-à-tête avec Vladimir Poutine, Emmanuel Macron se rend ce mardi à Kiev pour rencontrer son homologue Volodymyr Zelensky. L'Ukraine est sous pression alors que des dizaines de milliers de soldats russes sont toujours massés à sa frontière.

L'échange entre les deux hommes devrait notamment porter sur les négociations de paix sur le conflit dans le Donbass, la région séparatiste pro-russe de l'est de l'Ukraine.

Lundi, face à Emmanuel Macron, Vladimir Poutine a accusé l'Ukraine d'être seule responsable de l'impasse dans laquelle se trouvent les accords de Minsk, signés en 2014 par la Russie et l'Ukraine. Jamais réellement appliqués, ils prévoient une série d'engagements mutuels pour mettre fin à cette guerre qui a fait plus de 13.000 morts.

Le président russe s'est même permis une boutade à l'adresse du président ukrainien, qui s'est montré critique à l'égard de certains éléments du plan de paix négocié à l'époque sous médiation franco-allemande. «Que ça te plaise ou non, ma jolie, faudra supporter», a-t-il lâché.

«maintenir la stabilité et l'intégrité territoriale de l'Ukraine»

Lundi, au terme de plus de cinq heures de discussion avec Emmanuel Macron, le président russe Vladimir Poutine a estimé que «certaines des idées» de son homologue français pourraient «jeter les bases d'avancées communes». «Le président Poutine m’a assuré de sa disponibilité à s'engager dans cette logique et de sa volonté de maintenir la stabilité et l'intégrité territoriale de l'Ukraine», a déclaré de son côté le président français.

Si Vladimir Poutine s'est dit prêt à «trouver des compromis», il n'a en revanche pas dit un mot concernant les dizaines de milliers de soldats russes campant toujours aux frontières de l'Ukraine. Une situation qui laisse craindre une invasion, comme en 2014.

Après Kiev, le président français ira ensuite à Berlin où il retrouvera le chancelier Olaf Scholz, lui-même tout juste rentré de Washington. Le dirigeant allemand rencontrera à son tour Vladimir Poutine à Moscou, le 15 février, après un passage par Kiev.