Donald Trump lâché par des comptables, qui considèrent ses documents financiers pas «fiables»

Donald Trump lâché par ses comptables. Son cabinet d'experts a affirmé que les déclarations financières fournies depuis près de dix ans par l’ancien président américain n’étaient pas fiables.

Dans une lettre envoyée la semaine dernière, le groupe Mazars avait informé la Trump Organization qu'il ne travaillerait plus pour l'entreprise, qui fait l'objet d'une enquête pour une possible fraude fiscale.

Le document a été présenté au tribunal par la procureure de l'Etat, Letitia James, qui demandait à un juge d'obliger Donald Trump à se plier aux invitations à témoigner dans le cadre de l'enquête.

Le mois dernier, la procureure avait affirmé que son équipe avait découvert des preuves de fraude, notamment de l'évaluation frauduleuse d'actifs.

Selon Mazars, les découvertes de la procureure l'ont conduit à considérer que la comptabilité de Trump de l'année terminant le 30 juin 2011 à celle s'achevant le 30 juin 2020 «ne devrait plus être jugée fiable».

Un frein a un deuxième mandat ?

Ces déclarations financières sont au centre de l'enquête de Letitia James, et d'une autre, criminelle, menée par le procureur de Manhattan.

La Trump Organization est soupçonnée d'avoir surestimé la valeur de certaines propriétés lorsqu'elle demandait des prêts à des banques et d'avoir sous-estimé ces mêmes propriétés auprès du fisc afin de payer moins d'impôts.

En juillet dernier, la Trump Organization et son comptable, Allen Weisselberg, ont plaidé non coupable devant un tribunal de New York de 15 chefs d'accusation de fraude et d'évasion fiscale.

Selon Donald Trump, les deux enquêtes sont motivées par des objectifs politiques. La Trump Organization a exprimé sa «déception» après la décision du groupe Mazars, dans un communiqué lundi soir. Les enquêtes menées à New York sont ainsi «inutiles», affirme l'entreprise de l’ancien chef d’Etat.

Ces ennuis judiciaires pourraient contrarier une éventuelle deuxième course à la Maison Blanche.