Crise en Ukraine : «la Russie se dirige vers une invasion imminente», selon l'ambassadrice américaine à l'ONU

L'ambassadrice américaine à l'ONU, Linda Thomas-Greenfield, a affirmé ce jeudi que «la Russie se dirigeait vers une invasion imminente» de l'Ukraine.

«Notre objectif est de transmettre la gravité de la situation» car «c'est un moment crucial», a souligné la diplomate.

Le risque d'une invasion de l'Ukraine par la Russie est «très élevé», a confirmé peu après le président américain Joe Biden, indiquant qu'une attaque était possible «dans les prochains jours».

Un peu plus tôt, le secrétaire américain à la Défense Lloyd Austin a déclaré que la Russie augmentait sa présence militaire et logistique à la frontière ukrainienne, et ce malgré les annonces de retrait militaire formulées par Moscou.

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky avait lui aussi assuré ce mercredi soir n'avoir constaté aucun retrait réel des troupes russes postées à la frontière entre les deux pays.

Le secrétaire d'Etat américain Antony Blinken participe ce jeudi à une réunion sur l'Ukraine du Conseil de sécurité de l'ONU en présence notamment du vice-ministre russe des Affaires étrangères, Sergueï Verchinine. Il se rendra ensuite en Allemagne, vendredi, pour assister à la Conférence du Munich sur la sécurité.

La situation est toujours très tendue à la frontière ukrainienne. Dans un communiqué publié sur Facebook ce jeudi, l'armée ukrainienne a accusé les combattants séparatistes pro-russes de l'Est du pays d'avoir visé avec des tirs d'obus la localité de Stanitsa Louganska, touchant notamment une école maternelle.