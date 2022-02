Un eurodéputé bulgare fait un salut nazi dans l’hémicycle du Parlement européen

Après son intervention sur l’Etat de droit en Pologne et en Hongrie, l'eurodéputé bulgare Angel Dzhambazki a effectué un salut nazi.

C’est en remontant les marches vers la sortie de l’hémicycle qu’Angel Dzhambazki s’est retourné avant de brandir son bras droit pendant quelques secondes. La vidéo de ce geste a fait le tour des réseaux sociaux et des chaînes de télévision. Le secrétaire d’Etat français aux Affaires européennes Clément Beaune a dénoncé un acte «scandaleux et indigne». «Cela m’offense et offense tout le monde», a par ailleurs déclaré sur Twitter la présidente de l’institution, Roberta Metsola.

A fascist salute in the European Parliament is unacceptable to me - always and everywhere.





It offends me and everyone else in Europe.





We stand for the opposite.





We are the House of democracy.





That gesture is from the darkest chapter of our history and must be left there.

— Roberta Metsola (@RobertaMetsola) February 16, 2022