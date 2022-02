Somalie: dix morts dans une attaque suicide présumée dans le centre du pays

Au moins dix personnes ont été tuées, parmi lesquelles des responsables politiques locaux dans une attaque qui s'est déroulée à Beledweyne, ce samedi 19 février.

L’attentat suicide présumé a eu lieu dans un restaurant de cette ville située dans le centre du pays, ont indiqué la police et des témoins. Au moins seize personnes ont été blessées, a annoncé par téléphone à l'AFP Mohamud Hassan, un policier local avant d’ajouter : «C'est le pire attentat que j'ai connu dans cette ville.» L’attaque a eu lieu à 340 km au nord de Mogadiscio, en raison d'élections locales : «Un combattant martyr shebab est entré dans ce lieu et parmi les tués figurent le gouverneur adjoint de la région d'Hiiran, le chef adjoint des affaires sociales du district de Beledweyne et le chef adjoint des services de renseignement de Beledweyne», ont affirmé les shebab dans un bref communiqué revendiquant l'attentat.

Des attaques terroristes qui ne cessent pas

La Somalie, et particulièrement sa capitale Mogadiscio, a été ces dernières semaines le théâtre de mutiples attaques pour la plupart revendiquées par le mouvement jihadiste des shebab, toujours très implanté dans les zones rurales. Cette semaine, durant la nuit du 15 au 16 février, une attaque d'une envergure inédite a frappé la capitale. Des commandos ont attaqué simultanément au moins deux quartiers du nord et du sud de la ville, Kahda et Dar-el-Salam.

À Kahda, une voiture piégée a été lancée contre le commissariat et des maisons civiles.