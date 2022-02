Australie : le pays accuse la Chine d’avoir pointé un de ses avions avec un laser depuis un navire militaire

L’Australie a accusé la Chine d’avoir pointé un de ses avions avec un laser militaire depuis un navire de la marine chinoise, ce que le gouvernement considère comme un «acte d’intimidation».

Le Premier ministre australien Scott Morrison a expliqué qu’un avion de patrouille maritime a été pointé par un laser provenant d'un navire chinois, alors qu'il survolait le nord de l'Australie, ce qui aurait pu mettre des vies en danger. «Je ne peux voir ça autrement que comme un acte d’intimidation non justifié», a-t-il déclaré, exigeant des réponses de la République populaire.

Wang Wenbin, porte-parole du ministère des Affaires étrangères chinois, a réagi ce lundi et a affirmé que ces accusations étaient «infondées», et que les navires chinois présents au nord de l’Australie y effectuaient des manœuvres tout à fait légales. «Nous demandons instamment à l'Australie de respecter les droits légitimes des navires chinois dans les eaux concernées, conformément au droit international, et de cesser de diffuser de fausses informations sur la Chine», a-t-il ajouté.

Le ministère de la Défense chinois a même accusé, dans un communiqué, les avions australiens de s’être approchés beaucoup trop près des navires et d’avoir largué des bouées acoustiques à proximité, qui servent notamment à la détection de sous-marins. Un acte jugé «provocateur» par Pékin.

Depuis plusieurs années, les relations sont tendues entre la Chine et l’Australie, à cause de différends commerciaux mais aussi diplomatiques. En 2019, Canberra avait déjà accusé Pékin d’avoir visé des appareils militaires australiens avec un laser. La République populaire quant à elle voit d'un mauvais œil le renforcement de l'alliance entre Australiens et Américains pour tenter d'endiguer son influence en Asie-Pacifique.