DIRECT - Coronavirus : l'état d'urgence prendra fin le 31 mars en Italie

Alors que le Covid-19 poursuit sa décrue, plusieurs pays ont entamé la levée des restrictions sanitaires. Suivez ici toute l'actualité liée à la situation sanitaire en France et dans le monde.

19H40

L'état d'urgence qui prévaut en Italie pour faire face à la pandémie de Covid-19 prendra fin le 31 mars, a annoncé mercredi le Premier ministre italien Mario Draghi.

Le but est de «rouvrir tout, le plus vite possible», après plus de deux ans de crise sanitaire, a déclaré le Premier ministre lors d'un discours à Florence.

18H02

L'Islande va rejoindre dans la nuit de jeudi à vendredi la liste des pays ayant levé la totalité de leurs restrictions contre le Covid-19, malgré un nombre encore important de cas, a annoncé le gouvernement mercredi.

Cette décision, conforme au calendrier de levée progressive des mesures contre le virus fixé par l'exécutif et qui entrera en vigueur vendredi à minuit, porte à la fois sur les mesures intérieures et les contrôles aux frontières.

«Nous revenons à une vie normale mais le virus est toujours parmi nous», a déclaré la Première ministre Katrín Jakobsdóttir après une réunion gouvernementale à Reykjavik.

16H48

Le deuxième ligne irlandais Iain Henderson a subi un test positif au Covid-19 et sera forfait pour le match contre l'Italie, pour la 3e journée du Tournoi des six nations, dimanche, a annoncé mercredi la Fédération irlandaise de rugby (IRFU).

12h16

Un expert des droits de l'Homme de l'ONU a appelé mercredi la communauté internationale à fournir des millions de doses de vaccins Covid-19 à la Corée du Nord, où les mesures sanitaires «draconiennes» ont aggravé la crise alimentaire.

Depuis la fermeture de ses frontières en 2020 pour se protéger du coronavirus, la Corée du Nord est un pays plus que jamais reclus. Les mesures drastiques prises par le pays, notamment la fermeture des frontières et des restrictions à la liberté de mouvement, ont aggravé la crise alimentaire, a déclaré Tomas Ojea Quintana, rapporteur spécial des Nations unies sur les droits de l'Homme.

12h09

Le géant pharmaceutique français Sanofi a annoncé mercredi des résultats positifs à grande échelle pour son vaccin anti-Covid, développé avec le britannique GSK, un projet qui aboutit ainsi avec près d'un an de retard suite à de multiples reports.

«Sanofi et GSK vont demander l'approbation réglementaire de leur vaccin contre (le) Covid-19» aux Etats-Unis et dans l'Union européenne, ont annoncé dans un communiqué les deux groupes, au terme d'essais de phase 3 menés auprès de milliers de personnes.

Les laboratoires, qui n'ont pas encore rendu publiques les études sur lesquelles se basent ces résultats, ont rapporté que ce vaccin s'était montré efficace pour éviter toute hospitalisation liée au Covid-19.

11h04

Le responsable des finances de Hong Kong a dévoilé mercredi une enveloppe d'aides de 170 milliards de dollars hongkongais (19,2 milliards d'euros), comprenant des allègements fiscaux et des bons de consommation, alors que la ville subit son pire épisode dans la pandémie de coronavirus à ce jour.

«Notre économie et les moyens de subsistance des gens ont été soumis à une pression immense ces derniers mois», a déclaré le secrétaire des finances Paul Chan lors d'un discours sur le budget annuel.

«Les performances économiques du premier trimestre ne sont pas optimistes». Hong Kong est submergé par un vague de variant Omicron, après l'effondrement de sa stratégie zéro-Covid. Cette recrudescence a entraîné la réimposition de restrictions douloureuses, entraînant la fermeture de nombreuses entreprises et écoles et aggravant l'isolement international de la ville.