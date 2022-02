Guerre en Ukraine : les collectes de vêtements et nourriture se multiplient à Paris

Quelques jours après le début de la guerre en Ukraine, plusieurs initiatives – parfois personnelles – ont été lancées dans la capitale pour venir en aide aux Ukrainiens. Parmi elles, des collectes de vêtements mais aussi de matériels spécialisés, tels que des tentes, des duvets et des réchauds.

Sur les réseaux sociaux, principalement sur Instagram, plusieurs initiatives sont massivement relayées pour venir en aide aux Ukrainiens. A l'origine de l'une de ces collectes, Caroline Andreoni, une architecte d'intérieur qui travaille régulièrement avec des Ukrainiens dans le cadre de ses chantiers.

Des initiatives personnelles

Faisant appel à son réseau, cette dernière – qui est suivie par plus de 85.000 personnes sur Instagram – a fédéré sa communauté autour de son projet d'envoyer un camion d'aide humanitaire vers l'Ukraine. A l'intérieur, des trousses de secours, des talkie-walkies, des jumelles, des lampes de poche et frontales, des sacs de couchage, des chargeurs USB mais aussi des vêtements pour enfants de 0-12 ans ainsi que des produits d'hygiène et de nettoyage.

Pour elle, qui explique avoir eu «les larmes aux yeux» après avoir eu son entrepreneur au téléphone, impossible de rester les bras croisés à ne rien faire. «Je me dois de faire quelque chose [...] même à mon minuscule niveau», écrit-elle, invitant tous ceux qui le souhaitent en déposer ou envoyer du matériel directement dans son showroom, situé au 28 rue Frémicourt, dans le 15e arrondissement de Paris. Et ce, avant ce mercredi 2 mars.

D'autres initiatives ont été lancées, comme celle de Mihailo, un ressortissant ukrainien installé à Paris, qui a lancé une collecte de vêtements et de nourriture depuis Paris. Jusqu'à ce lundi soir, tous ceux qui souhaitent participer peuvent déposer couvertures, sacs de couchage, matelas mais aussi des produits d'hygiène personnelle ou encore des piles, bougies et autres lampes, au 109 avenue Henri Martin, dans le 16e arrondissement de Paris.

De la nourriture est également demandée, telle que des fruits secs et tout autre produit qui ne pourrit pas : boites de conserves, vermicelles instantanés, biscuits, noix...

‼️POUR AIDER L’UKRAINE : Faire votre don, s’Engager pour une association, Devenir bénévoles https://t.co/gmkv1eGBtE . Plus d’information à venir. Merci pour votre soutien. Notre force est dans l’unité #StandWithUkriane — UA Embassy in France (@UKRinFRA) February 27, 2022

En parallèle, l'ambassade ukrainienne en France a partagé une cagnotte sur Facebook, pour les personnes qui souhaitaient faire directement un don au pays. «Merci pour votre soutien, notre force est dans l'unité», a ainsi fait savoir l'ambassade sur le réseau social.