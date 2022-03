Volodymyr Zelensky : quand le président ukrainien gagnait Danse avec les Stars

La vie fait parfois emprunter de curieux chemins, et c’est le cas pour le président de l’Ukraine Volodymyr Zelensky, qui bien avant d’avoir à affronter une guerre contre la Russie, et même joué dans une série de télévision, avait remporté le concours de Danse avec les Stars.

Volodymyr Zelensky avait fait ses débuts à la télévision dès les années 1990 en participant à l’émission KVN, un jeu télévisé populaire en URSS puis en Russie.

Puis en 2003, il avait fondé le Studio Kvartal 95, une troupe d’humoristes avec qui il animera plus tard «Quartier du soir», l’un des programmes télévisés les plus regardés d’Ukraine.

Alors qu'il jouissait déjà d'une certaine notoriété en tant que comédien, c'est en 2006 qu'il s’était lancé sur le parquet de la première saison de la version ukrainienne de «Danse avec les Stars», une émission intitulée «Tantsi z zirkamy», et diffusée sur la chaîne 1+1 dont il sortira vainqueur.

Sur les réseaux sociaux, les images des performances du désormais chef d’Etat ont récemment refait surface. Un clip très repris le montre notamment dans différentes tenues, dansant sur des rythmes endiablés.

so apparently Zelenskyy won the Ukrainian version of Dancing with the Stars in 2006 and the tape is even better than whatever you're imagining pic.twitter.com/L1gnKD2ISr

Après sa victoire dans «Danse avec les Stars», Volodymyr Zelensky est ensuite apparu au casting de plusieurs productions, dont l’improbable comédie «Rzhevsky Versus Napoleon» en 2012, dans laquelle il incarne l’empereur Napoléon Bonaparte qui envahit la Russie.

Puis a sonné l'heure de la série «Le Serviteur du peuple». Dans ce programme diffusé de 2015 à 2019 (et actuellement disponible sur Arte.tv), l'humoriste, mais aussi scénariste et producteur, se glissait cette fois dans la peau d'un prof d'histoire devenu chef d'Etat...

Pour compéter son surprenant CV, l’homme de 44 ans, mari et père de deux enfants, avait par ailleurs aussi prêté sa voix à l’ours Paddington dans les versions ukrainienne des films sortis en 2014 et 2017.

I thought former comedian with law-degree now Ukranian President Volodymyr Zelensky was already impressive, now I learn he was the winner of Ukraine's 2006 Dancing With The Stars AND was the voice of the Ukranian-dubbed Paddington The Bear. The man is a fucking LEGEND.#Zelensky pic.twitter.com/W1Exd7xUOi

— laura l. sweet (@lauralsweet) February 27, 2022