Guerre en Ukraine : Elizabeth II a fait un «généreux don» à des associations humanitaires

La reine Elizabeth II a apporté un soutien financier à l’Ukraine, qui fait face à l'offensive russe depuis le 24 février dernier.

En effet, la monarque de 95 ans, qui n’intervient jamais dans la vie politique de son pays ou internationale, a fait une généreuse donation à des associations humanitaires d'aide aux réfugiés ukrainiens.

«Un grand merci à sa Majesté la reine pour continuer à soutenir le Comité d’urgence des catastrophes et pour avoir fait un don généreux à l’appel humanitaire du DEC pour l’Ukraine», a écrit ce jeudi 3 mars sur Twitter le Comité britannique de gestion des urgences liées aux catastrophes.

Many thanks to Her Majesty The Queen for continuing to support the Disasters Emergency Committee and for making a generous donation to the DEC Ukraine Humanitarian Appeal. @RoyalFamily #UkraineAppeal

Le comité (Disasters Emergency Committee, DEC), qui regroupe 15 associations dont la Croix-Rouge britannique, Oxfam et Save the children, n’a pas précisé le montant du don.

Même si la famille royale est supposée faire montre d'une neutralité politique absolue, plusieurs de ses membres ont montré leur solidarité avec la population ukrainienne.

C’est le cas notamment du prince Charles. Ce mardi 1er mars, le fils aîné de la reine et héritier du trône s’est dit «solidaire de tous ceux qui résistent à des agressions brutales», qualifiant l'invasion russe d'attaque «contre la liberté».

De leur côté, le prince William, fils aîné du prince de Galles, et son épouse Kate Middleton, avait affirmé sur Twitter qu'ils soutenaient «le président et tous les Ukrainiens alors qu'ils se battent courageusement pour l'avenir» de leur pays.

Le duc et la duchesse de Cambridge avait eu «le privilège» de rencontrer le président Ukrainien Volodymyr Zelensky et la première dame en octobre 2020 «pour connaître leur espoir et leur optimisme pour l'avenir de l'Ukraine».

In October 2020 we had the privilege to meet President Zelenskyy and the First Lady to learn of their hope and optimism for Ukraine’s future.





Today we stand with the President and all of Ukraine’s people as they bravely fight for that future W & C

— The Duke and Duchess of Cambridge (@KensingtonRoyal) February 26, 2022