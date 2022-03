Guerre en Ukraine : les chats russes bannis des compétitions internationales

Une semaine après le début de la guerre en Ukraine, les sanctions envers la Russie continuent de tomber. Après les athlètes russes, ce sont désormais les chats qui sont sanctionnés. La Fédération internationale féline a ainsi pris la décision de bannir tous les chats russes de ses compétitions pour les trois prochains mois.

Dans un communiqué, la Fédération internationale féline qui se considère comme «les Nations unies des fédérations félines», s'est dit profondément «choquée et horrifiée» par l'offensive russe en Ukraine, jeudi 24 février.

Ainsi, «le conseil d’administration estime qu’il ne peut pas simplement être témoin de ces atrocités et ne rien faire».

Il ajoute qu’aucun chat «appartenant à des exposants vivant en Russie ne peut être inscrit à une exposition de la fédération en dehors de la Russie, quelle que soit l’organisation dont ces exposants sont membres».

De plus, aucun chat russe ne pourra être importé ou enregistré dans les livrets de généalogie.

un fonds d'aide pour les chats ukrainiens

Ces nouvelles restrictions sont donc valables jusqu'à fin mai mais seront réexaminées si besoin, ont déclaré les responsables de la fédération.

De même, la fédération a d'ores et déjà annoncé qu'elle allait venir en aide aux éleveurs de chats ukrainiens grâce à la mise en place d'un fonds d'aide.

Comptabilisant plus de 100.000 membres, la FIFe organise chaque année plus de 700 salons exposant plus de 200.000 chats.