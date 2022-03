Guerre en Ukraine : selon le Pentagone, des troupes russes se sabotent pour ne pas combattre

D’après le Pentagone, le moral de certaines troupes russes serait en baisse. Certains soldats iraient même jusqu’à saboter leurs équipements pour ne pas avoir à participer aux combats.

Au 10e jour de l’invasion, la Russie continue de causer de gros dégâts en Ukraine. Dans la nuit du 3 au 4 mars, les bombardements ont touché une centrale nucléaire. Si l’on peut croire que le moral de l’armée russe est au beau fixe, le son de cloche ne serait pas le même sur le terrain.

D’après le New York Times, s’appuyant sur des déclarations d’un haut placé du Pentagone, de nombreux soldats russes ont préféré abandonner. Certains seraient même allés jusqu’à dégrader leur propre matériel. Ainsi, des véhicules auraient été abîmés par des trous dans les réservoirs d’essence. Toujours selon le journal américain, le faible stock d’essence, de nourriture et un salaire très bas (25 dollars par mois) en seraient trois des principales causes.

L’armée russe surprise par la résistance des Ukrainiens

L’armée russe serait également surprise par l’inattendue résistance des soldats ukrainiens. «Il est plus compliqué de motiver les soldats russes que de motiver les soldats ukrainiens qui eux défendent leur terre», a déclaré le général Christophe Gomart, sur Europe 1.

Par ailleurs, le média américain rapporte que de nombreux soldats russes font face à un manque d’expérience pour un type d’invasion aussi importante.