Guerre en Ukraine : la France déploie le porte-avions Charles-de-Gaulle en Méditerranée

Le porte-avions français Charles-de-Gaulle et son escorte ont quitté l'île de Chypre pour être déployés en Méditérranée, a annoncé la ministre des Armées Florence Parly, ce jeudi 3 mars.

Ils seront ainsi en capacité «d'observer et de dissuader» a expliqué la ministre Florence Parly. Il doit ainsi se rapprocher de la Roumanie.

Afin d'illustrer cette décision, l'Etat-major des Armées a publié une vidéo dans la foulée de l'annonce.

#CLEMENCEAU 22 | Participation du groupe aéronaval @French_CSG au renforcement de la posture défensive et dissuasive de l’@NATO en #EUROPE de l’Est.



Mission : participer au dispositif de surveillance et de défense aérienne du flanc oriental de l’Alliance. #SolidaritéStratégique pic.twitter.com/0Tx2TPXKqk — Armée française - Opérations militaires (@EtatMajorFR) March 3, 2022

«Notre mission est strictement dissuasive»

Le porte-avions et son escorte vont «pouvoir rejoindre en Méditerranée» une zone qui va permettre aux avions «embarqués sur le porte-avions (...) de faire des missions de police du ciel, de reconnaissance et de renseignement ; ces avions voleront plein nord vers le territoire de la Roumanie où ils auront la capacité d'observer et de dissuader», a précisé Florence Parly, ajoutant néanmois que «notre mission est strictement dissuasive, nous n'avons aucune intention belliqueuse».

La ministre a également rappelé que la France avait effectué des «missions aériennes depuis le début de l'invasion de l'Ukraine».

Le porte-avions français était initialement reparti début février en mer pour participer à la lutte contre Daesh en Syrie et en Irak.