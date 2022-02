Pourquoi le président Zelensky refuse l'exfiltration ?

Alors que la ville de Kiev est devenue depuis jeudi un champ de bataille, après avoir été touchée à plusieurs reprises par les roquettes russes, le président ukrainien Volodymyr Zelensky a réitéré sa volonté de ne pas quitter la capitale.

«C'est ici qu'est le combat, je n'ai pas besoin d'un taxi, j'ai besoin de munitions», aurait déclaré le président ukrainien de 43 ans, à la proposition de son exfiltration de Kiev par les Américains, d'après l'agence AP.

Le chef d'Etat, qui a surpris ses pairs européens par son calme et sa gestion depuis l'invasion russe de la semaine dernière, continue d'appeller ses concitoyens à la résistance et «à ne pas déposer les armes». Volodymyr Zelensky souhaite rester sur place afin de montrer une posture déterminée face à Vladimir Poutine et la Russie.

Il disait d'ailleurs samedi, «on va défendre notre pays». Dans tout le pays, des centaines de volontaires ont pris les armes, pour défendre l'Ukraine.

De son côté le ministre des Affaires étrangères Jean-Yves Le Drian expliquait vendredi que «la France était disposée à l'aider si nécessaire». «Nous prendrons les dispositions qu'il convient de prendre», sans toutefois clairement évoquer une exfiltration du président.

La situation à Kiev, capitale et fief du gouvernement ukrainien, continue de monter en tensions. Ce lundi, l'armée russe a appelé les habitants de Kiev à «quitter librement la ville», avant de «revendiquer la suprématie aérienne dans toute l'Ukraine».