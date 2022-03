Guerre en Ukraine : Qu’est-ce que le lance-missile Javelin, symbole de la résistance ukrainienne ?

Alors que la Russie intensifie ses attaques en Ukraine, le peuple ukrainien garde espoir grâce à une arme qui semble être devenue son symbole sur les réseaux sociaux. Il s’agit du Javelin.

Cette arme baptisée FMG-148 Javelin est un lance-missile antichar originaire des États-Unis. Il peut être programmé pour effectuer deux types d’attaque. La première étant «un mode d’attaque par le dessus, contre les véhicules blindés, puisqu’une fois le missile lancé, il monte à 150 mètres puis retombe sur sa cible à la verticale». C’est-à-dire qu’il peut pulvériser un véhicule de type char d'assaut.

Le second mode d’attaque se fait directement à l’horizontale, «contre les fortifications ou les bâtiments, et le missile peut s’élever jusqu’à 50 mètres durant le vol», comme l’indique Techno-Science.

Des milliers de munitions et des centaines de nouveaux systèmes antichars NLAW et missiles Javelin sont arrivés en #Ukraine .





Les tanks et lance-roquettes russes sont des engins de mort qui détruisent les villes ukrainiennes. Les Ukrainiens vont leurs répondre.



pic.twitter.com/6YMp6AeoSW — Informations Europe-Ukraine (@CentreUkraine) March 1, 2022

Développée dans les années 1980 outre-Atlantique, cette arme rechargeable avait pu démontrer son efficacité et surtout son effet dévastateur lors de la guerre en Irak en 2003. D’autant plus qu’elle est mobile et peut se manipuler à une seule personne, bien qu’elle reste tout de même lourde et imposante (environ 22 kg). Son prix à l'unité, environ 78.000 dollars le missile, est également un handicap.

En effet, s'il est préférable d’être à deux pour l’utiliser (un porteur et un tireur), seul un tireur peut se charger de la mission, puisque le système d’autoguidage «tire et oublie» lui permet de se mettre directement à couvert après le tir de son missile.

Selon Reuters, l’Ukraine avait donc acheté, auprès des États-Unis, pour 47 millions de dollars de Javelin en avril 2018. Sans oublier que l’ancien président américain Donald Trump, avait signé un projet de loi prévoyant de fournir 300 millions de dollars d’aide militaire à l’Ukraine en 2020.

Le Javelin, nouveau symbole ukrainien

D’après Le Figaro, «près de 60 chars et plus de 355 véhicules russes auraient été détruits», comme l’ont déclaré les autorités ukrainiennes, mercredi 2 février. Autant dire que ces chiffres, laissent entrevoir un sentiment d’espoir pour le peuple ukrainien, qui attribue ces lourdes pertes au lance-missile Javelin.

Ainsi ces derniers jours, le Javelin a été caricaturé en saint patron et circule désormais sur les réseaux sociaux en guise de symbole de résistance.

Ukraine’s new patron saint.





St Javelin. pic.twitter.com/mFcdSf031V — Lev Havryliv (@LevHavryliv) February 28, 2022

Mais malgré les près de 500 autres lance-missiles livrés par les États-Unis entre 2021 et janvier 2022, qui ont permis de ralentir la course des russes en Ukraine, rien ne dit que ça sera suffisant pour les stopper.