Guerre en Ukraine : la Russie refuse de se présenter à la Cour internationale de justice

La Russie a refusé de comparaître ce lundi 7 mars lors de l’ouverture des audiences devant la Cour internationale de justice (CIJ) dans une procédure initiée par l’Ukraine. Kiev demande en effet au plus haut tribunal de l’ONU d’ordonner à Moscou d’arrêter son invasion.

«La cour déplore la non comparution de la Fédération de Russie lors de cette procédure orale», a déclaré Joan Donoghue, juge présidente de la CIJ. Alexander Shulgin, l’ambassadeur russe aux Pays-Bas, où siège la cour, a indiqué que le gouvernement russe n’entendait pas participer à la procédure orale, a-t-elle précisé.

L'absence de la Russie a été critiquée par la juge présidente de la cour, qui siège à La Haye, et par la délégation ukrainienne, qui s'est retrouvée devant des bancs vides au moment de plaider sa cause.

La CIJ se prononcera «dès que possible»

«Le fait que les sièges que la Russie devait occuper sont vides en dit long», a lancé Anton Korynevich, membre de la délégation ukrainienne. Ajoutant qu'«ils ne sont pas ici devant cette cour, ils sont sur les champs de bataille, menant une guerre agressive contre mon pays». «C'est ainsi que la Russie règle ses différends».

L'Ukraine, en la personne de son président Volodymyr Zelensky, a déposé le 26 février une requête devant la CIJ, quelques jours après le début de l'offensive russe, le 24 février dernier.

Le pays a demandé au plus haut tribunal de l'ONU des mesures urgentes et notamment celle d'ordonner à la Russie d'arrêter son invasion, et avant de se prononcer sur le fond de l'affaire, ce qui pourrait prendre des années.

La juge Joan Donoghue a néanmoins indiqué que la CIJ se prononcerait «dès que possible» sur la requête de l'Ukraine.