Prisonniers russes mis en scène : l’Ukraine rappelée à l’ordre par la Croix-Rouge

Les autorités ukrainiennes ont à plusieurs reprises mis en scène dans des vidéos des soldats russes faits prisonniers. Selon le Comité international de la Croix-Rouge (CICR), c'est une entorse au droit international.

Vendredi dernier, les services de sécurité ukrainiens (SBU) ont filmé et diffusé une vidéo montrant dix jeunes soldats russes sous les néons d'une salle de presse, à Kiev.

Arrivés les yeux bandés dans les locaux de l'agence de presse ukrainienne Interfax, ils ont dû regarder des vidéos montrant des bombardements. «Jytomyr, Kharkiv, Tcherniguiv, regardez ce que fait votre armée», peut-on entendre leur dire un officier ukrainien.

Les jeunes soldats ont ensuite décliné leur identité devant les caméras et ont expliqué s'être portés volontaires pour dénoncer les agissements de la Russie. Semblant réciter un texte, ils ont affirmé être bien traités et ont demandé aux Russes de ne pas croire «aux mensonges» du président Vladimir Poutine.

contraire à la Convention de Genève

C'est la deuxième fois en une semaine, que le SBU se livre à ce type de mise en scène.

Garant de la Convention de Genève sur les prisonniers de guerre, le Comité international de la Croix-Rouge (CICR) a rappelé que «les prisonniers de guerre et les civils détenus doivent être traités avec dignité et protégés en tout temps contre les mauvais traitements et l'exposition à la curiosité publique, y compris les images circulant publiquement sur les réseaux sociaux».

Depuis le début de l'invasion, l'armée ukrainienne communique sur le bon traitement accordé aux prisonniers russes, en permettant aux mères de soldats russes de venir chercher leur enfant et en créant un site internet leur permettant de savoir si leur fils a été tué.

«A la différence des fascistes de Poutine, nous, les Ukrainiens, nous ne faisons pas la guerre contre les mères et leurs enfants capturés», a expliqué le ministère ukrainien de la Défense dans un communiqué.

Selon l'état-major ukrainien, 200 prisonniers de guerre russes ont été capturés depuis le 24 février. Le ministère russe de la Défense fait état de son côté de 572 prisonniers de guerre ukrainiens. Des chiffres difficilement vérifiables, souligne le CICR.