Guerre en Ukraine : Jennifer Aniston rend hommage aux Ukrainiennes et lance un appel aux dons

L’actrice Jennifer Aniston rejoint les nombreuses personnalités à lancer un appel au don et a rendu hommage aux «femmes qui risquent leur vie en Ukraine».

Après Angelina Jolie, Blake Lively ou encore Victoria Beckham, la star de 53 ans se mobilise à son tour. Sur son compte Instagram, l’inoubliable interprète de Rachel dans «Friends» a partagé une publication appelant à venir en aide au peuple ukrainien, et particulièrement aux femmes et aux familles. Posté à l’occasion de la journée internationale de la femme, à travers cette publication l’actrice a ainsi rendu un vibrant hommage au courage de ces femmes «incroyables», dont elle a partagé plusieurs photographies, dévoilant aussi bien des combattantes que des civiles et bénévoles.

«Le monde entier est derrière vous»

«Je pense aux femmes et aux filles en Ukraine et dans le monde qui se battent héroïquement pour leur pays et leur peuple aujourd'hui - en tant que soldats, en tant que mères, en tant qu'organisatrices, en tant que soignantes de réfugiés, en tant que manifestantes, en tant que journalistes...», a écrit l’ex-compagne de Brad Pitt. «À ces femmes qui risquent leur vie en Ukraine et dans les pays voisins : vous êtes incroyables et le monde entier est derrière vous», a-t-elle poursuivi, avant de faire appel à la générosité de chacun.

«Je sais qu'il est difficile de comprendre quelles sont les meilleures façons de soutenir, alors je mets en lien certaines ressources et façons de se joindre au soutien de ces femmes grâce à des dons», a-t-elle précisé.

Elle y référence cinq associations qui subviennent aux besoins en nourriture et médicaments des familles et de la gent féminine sur place ou réfugiées dans les pays alentours, à l’instar de La Croix-Rouge, ajoutant ainsi sa voix à la cause ukrainienne.