Guerre en Ukraine : La Russie interdit Instagram «pour des appels au meurtre»

Ce vendredi, la Russie a annoncé restreindre l’accès au réseau social Instagram. Le pays l’accuse de propager des appels à la violence contre les soldats russes, durant cette période de guerre en Ukraine.

«Nous exigeons que les autorités américaines mettent fin aux activités extrémistes de Meta, et prennent des mesures pour traduire les auteurs en justice», a tweeté l'ambassade de Russie aux États-Unis, en réponse à ces changements de politique de la société de Mark Zuckerberg, Meta.

De plus, comme l’a rapporté BBC, ce vendredi le bureau du procureur général russe a appelé à l'ouverture d'une enquête pénale contre Meta, citant les lois russes sur la propagande et l'extrémisme, selon un communiqué de l'agence de presse privée Interfax.

We demand that authorities stop the extremist activities of @Meta, take measures to bring the perpetrators to justice. Users of #Facebook & #Instagram did not give the owners of these platforms the right to determine the criteria of truth and pit nations against each other. https://t.co/1RkrjRmEtA pic.twitter.com/sTacSm4nDt

— Russian Embassy in USA (@RusEmbUSA) March 11, 2022