Guerre en Ukraine : Pink Floyd s'associe au boycott contre la Russie

La guerre en Ukraine fait réagir de nombreux artistes. Le célèbre groupe Pink Floyd vient d’annoncer sur les réseaux sociaux le retrait de toute sa musique des plates-formes numériques présentes en Russie et en Biélorussie.

Cette décision concerne également les productions en solo du chanteur David Gilmour.

To stand with the world in strongly condemning Russia's invasion of Ukraine, the works of Pink Floyd, from 1987 onwards, and all of David Gilmour's solo recordings are being removed from all digital music providers in Russia and Belarus from today. pic.twitter.com/lTV7T3y29u

— Pink Floyd (@pinkfloyd) March 11, 2022