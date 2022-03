Guerre en Ukraine : l’ambassade de Russie à Lisbonne parée des couleurs de l’Ukraine à son insu

En plein conflit russo-ukrainien, une initiative étonnante a créé la surprise dans les rues de Lisbonne au Portugal. Le drapeau ukrainien a été projeté sur la façade de l’ambassade de Russie, lundi 7 mars, en pleine nuit.

Selon les médias locaux, il s’agirait d’une initiative prise en marge d’une manifestation anti-guerre qui a eu lieu le 7 mars à Lisbonne. Un groupe d’activistes a décidé d’illuminer en bleu et jaune ce bâtiment depuis une camionnette.

Pour l’un d’eux, cette «action de guérilla» est «un cri contre l’occupation sauvage de l’Ukraine par la Russie , a rapporté Diário de Notícias.

The Russian Embassy in Lisbon. Two neighbouring houses are projecting the blue and yellow onto its facade. The ambassador is reportedly “apoplectic”. pic.twitter.com/KHR2ANYbhh

— Roger Hutchinson (@RogerMiles) March 11, 2022