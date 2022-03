Barack Obama : l'ancien président des Etats-Unis testé positif au Covid-19

Barack Obama a annoncé ce dimanche 13 mars sur sa page Twitter avoir été testé positif au Covid-19. L'ancien président des Etats-Unis a néanmoins tenu à rassurer sur son état de santé, indiquant présenter de légers symptômes.

«Je viens d'être testé positif au Covid», a-t-il indiqué sur son compte Twitter. «J'ai eu la gorge rugueuse pendant quelques jours, mais sinon je me sens bien». Sa femme Michelle Obama a reçu un test négatif, précise-t-il.

«Michelle et moi-même sommes reconnaissants d'être vaccinés et d'avoir reçu une dose de rappel», a ajouté l'ancien président démocrate. Barack Obama en a profité pour rappeler à la population l'importance de se faire vacciner, «même si les cas baissent» dans le pays.

I just tested positive for COVID. I’ve had a scratchy throat for a couple days, but am feeling fine otherwise. Michelle and I are grateful to be vaccinated and boosted, and she has tested negative.





It’s a reminder to get vaccinated if you haven’t already, even as cases go down.

— Barack Obama (@BarackObama) March 13, 2022