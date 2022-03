Covid-19 : est-ce raisonnable de retirer les masques lundi 14 mars ?

Le lundi 14 mars 2022 marquera l’allègement du protocole sanitaire en France. Le pass vaccinal ne sera plus demandé, et le masque ne sera plus obligatoire dans les lieux clos, sauf dans les transports en commun. Cet allègement est-il raisonnable ?

Il sera désormais possible d’accéder à tous les lieux publics, comme les restaurants, bars, stades et cinémas, sans présenter de pass vaccinal. Cependant, un pass sanitaire (attestation de vaccination, test négatif ou certificat de rétablissement) sera nécessaire dans les lieux de santé afin de protéger les personnes les plus fragiles.

L’obligation de port du masque, déjà levée dans les lieux soumis au pass vaccinal depuis le 28 février, ne sera plus requis dans les lieux clos, comme les entreprises, les écoles ou les magasins. Il restera obligatoire dans les transports en commun et les établissements de santé, et vivement recommandé en cas de contamination.

Par ailleurs, à la suite de la réunion organisée entre le ministre de l'Education Nationale et les organisations syndicales et les autorités de santé le jeudi 10 mars, le protocole sanitaire passera du niveau 2 au niveau 1. En plus de la fin du port du masque obligatoire en intérieur, il y aura donc davantage de brassage entre les élèves. Les cours d'EPS pourront avoir lieu à l'intérieur sans restriction. Les gestes barrières comme le lavage des mains régulier, ainsi que l'aération régulière des salles de classe et la désinfection des surfaces seront maintenus.

Si cette levée des mesures sanitaires est un soulagement pour certains, d’autres ne sont pas rassurés et vont continuer à porter le masque.

Le nombre de patients hospitalisés continuait de baisser jeudi, mais le nombre de contaminations remonte. Cette tendance est observée depuis plusieurs jours. Ainsi, le nombre de nouveaux cas positifs s'élevait jeudi à 74.818 contre 60.225 il y a une semaine.