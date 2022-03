Guerre en Ukraine : un navire panaméen coulé en Mer noire par des tirs russes

Un navire marchand battant pavillon panaméen a été coulé par des tirs de missiles russes en Mer Noire, et deux autres ont été endommagés selon les autorités panaméennes.

C’est Noriel Arauz, l'administrateur de l'Autorité maritime du Panama, qui l’a annoncé mercredi 16 mars. «Les équipages sont sains et saufs. Nous savons que trois embarcations (battant pavillon panaméen) ont été victimes d'attaques par des missiles russes», a-t-il déclaré.

«L’un de ces navires a coulé, et deux se maintiennent à flot mais ont subi des dégâts matériels», a-t-il ajouté. «La marine de guerre russe» interdit à 200 à 300 navires de différentes nations de «sortir de la Mer Noire», a dénoncé l'administrateur de l'Autorité maritime panaméenne.

Une dizaine de bateaux battant pavillon panaméen dédiés notamment au transport de céréales, et environ 150 hommes d'équipage de ces navires, sont encore bloqués au niveau de la Mer Noire selon les dernières infos des autorités panaméennes.

la neutralité du canal de panama réaffirmée

Le Panama revendique le plus grand nombre de navires enregistrés sous son pavillon, 8.000, représentant 17% de la flotte mondiale de marine marchande. Le 25 février, après une première attaque contre un navire battant pavillon du Panama, les autorités du pays d'Amérique centrale ont demandé instamment d'éviter de naviguer dans les eaux ukrainiennes et russes en Mer Noire et en Mer d'Azov.

Le jeudi 4 mars, l’Autorité du Canal de Panama, a réaffirmé la neutralité que le canal devait avoir. Elle a annoncé qu'elle ne refusera pas le passage de navires russes en dépit des sanctions imposées à Moscou par la communauté internationale après l'invasion de l'Ukraine.

La souveraineté du Canal a été rétrocédée au Panama par des traités signés en 1977 entre le président américain Jimmy Carter et le chef de l'Etat panaméen Omar Torrijos. L'un de ces traités «déclare la neutralité du Canal de Panama» afin de garantir son accès «aussi bien en temps de paix qu'en temps de guerre (...) aux navires de toutes les nations en termes de pleine égalité», a rappelé l'ACP.