Guerre en Ukraine : Anonymous lance un site qui infiltre des centaines de caméras russes

Après avoir déclaré ouvertement être en guerre contre la Russie, les Anonymous ont annoncé le 17 mars, via leur compte Twitter, avoir lancé un site internet baptisé «Behind Enemy Lines» dans le but de pouvoir s’adresser directement aux citoyens russes.

Le fameux groupe de hackers a partagé le lien de leur nouveau site internet, regroupant les images de nombreuses webcams et caméras situées soit dans des villes proches de la frontière avec l’Ukraine, soit éparpillées dans la Russie profonde.

"Behind Enemy Lines" Russian camera dump brought to you by #Anonymoushttps://t.co/oef6jgk9Bg — Anonymous (@YourAnonNews) March 17, 2022

LES ANONYMOUS DÉNONCENT LA DÉSINFORMATION DES RUSSES

Ce site leur permet de s'adresser aux Russes, désinformés à cause de messages tronqués ou erronés provenant de l'Etat.

Les Anonymous inscrivent les messages qu'ils veulent faire passer, directement sur les vidéos : «Il n'y a pas de médias libres en Russie et l'internet est censuré. Il nous est possible d'essayer de transmettre un message direct à la population de ce pays asservi. Nous espérons pouvoir réveiller certains civils et les inciter à se battre. (…) Si vous êtes Russe, nous voulons juste que vous sachiez que vous subissez un lavage de cerveau par la propagande d'État, et que le Kremlin et Poutine vous mentent. L'Ukraine n'est pas contrôlée par des Nazis, ils n'ont pas besoin de vous pour les 'libérer'. Vous devez vous défendre et vous libérer de votre dictateur.».

Hackers Provide Livestream of Dozens of Cameras Inside Russiahttps://t.co/WIfcd41D8R — Anonymous (@YourAnonNews) March 18, 2022

Si cette nouvelle cyber-offensive résonne comme un appel à la révolte, les Anonymous n’hésitent pas à s’adresser à l’Etat russe également : «Nous avons un message pour la Fédération de Russie. Cette nation est sur le point de payer un lourd tribut à cause de la décision honteuse du dictateur sans vergogne Poutine d’attaquer l’Ukraine indépendante avec ses forces armées. L’action conjointe de tous les pays du monde libre, en réponse à l’agression russe, débouchera sur l’effondrement total du pays. Ce qui aura des conséquences encore pires pour le peuple Russe que l’Oligarchie qui tient le pays».

Le 15 mars dernier, le collectif annonçait sur ses réseaux avoir réussi à infiltrer et mis hors ligne certains sites de services gouvernementaux russes comme celui du FSB (fsb.ru) ou encore celui du centre statistique de la fédération de Russie (ac.gov.ru). Ils ont aussi publié une correspondance sensible entre Vladimir Poutine et son ministre de la Défense. On y apprend que la Russie compte exploiter et vendre les forêts ukrainiennes sur les territoires occupés.

Ministry of Sport of the Russian Federation#Anonymous #OpRussia pic.twitter.com/OLOMSNBvWr — Anonymous (@YourAnonNews) March 15, 2022