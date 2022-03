Egypte : cinq tombes vieilles de plus de 4.000 ans découvertes à Saqqara

Dans la nécropole de Memphis, capitale de l'Ancien Empire des Pharaons, cinq tombes décorées et bien conservées appartenant à de hauts fonctionnaires royaux ont été dévoilées récemment, à Saqqara, en Egypte.

Cette découverte de sépultures de hauts dignitaires de l'Ancien Empire datant entre 4.700 et 4.000 ans a été rendue publique le 19 mars, sur le site de Saqqara, par le ministère égyptien du Tourisme et des Antiquités.

Cette annonce officielle s'est faite notamment via la diffusion d'une vidéo sur les réseaux sociaux.

#مشاريع_مصر|



Ministry of Tourism and Antiquities announced the discovery of five 4000-year-old tombs south of Saqqara. pic.twitter.com/p2oMxaI3W3

— مشاريع مصر Egypt (@EgyProjects) March 17, 2022