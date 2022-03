Etats-Unis : les images impressionnantes de la tornade qui a frappé la Louisiane

Dans la soirée du 22 mars, une importante tornade a ravagé une partie de La Nouvelle-Orléans, faisant au moins un mort. D'autres tornades traversant le sud des Etats-Unis s'étaient abattues un peu plus tôt sur le Texas.

Frappant La Nouvelle-Orléans, la plus grande ville de l'Etat de Louisiane, la tornade a détruit un grand nombre de maisons, arraché des lignes électriques et retourné des voitures. Elle a dispersé et projeté les débris dans une partie de la ville qui avait été fortement endommagée par l'ouragan Katrina, il y a 17 ans.

Lannah Melerine, une employée habitant à Chalmette dans la banlieue de La Nouvelle-Orleans, a filmé le violent phénomène orageux qui tourbillonnait dans le ciel assombri et qui se déchaînait sur le quartier voisin d'Arabi.

Peu après, sa vidéo témoignait de l'ampleur de cette catastrophe naturelle. Plusieurs pâtés de maisons situés à l'est de la ville portaient les stigmates du passage de la tornade, à savoir arbres arrachés, débris de toutes sortes éparpillés dans les rues et poteau électrique endommagé et renversé.

Un quartier de la nouvelle-orleans très touché

Situé dans la banlieue est de La Nouvelle-Orleans, le quartier d'Arabi a été le plus touché par le désastre.

Un message publié sur Facebook par le bureau du shérif de la paroisse de Saint-Bernard, qui comprend plusieurs localités, indiquait que «des dommages importants aux habitations ont été signalés à Arabi» et que «des opérations de secours sont en cours pour venir en aide aux habitants pris au piège de leurs maisons».

Le président de la paroisse de Saint-Bernard a déclaré à WDSU, la chaîne de télévision locale, «qu'au moins une personne a été tuée à Arabi».

«Les services de l'Etat aident les responsables locaux à évaluer les dégâts et les conséquences de cette tornade», a tweeté le gouverneur de la Louisiane, John Bel Edwards.

Une série de tempêtes traversant le sud du pays est à l'origine de cette tornade. D'autres ont été observées en Oklahoma mais aussi dans l'est du Texas, notamment près d'Austin, causant d'importantes destructions.