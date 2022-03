Climat : une nouvelle grève mondiale organisée aujourd'hui

À l’initiative du mouvement Fridays for Future, une nouvelle journée de mobilisation de la jeunesse pour le climat a lieu ce vendredi 25 mars, avec de nombreuses manifestations et rassemblements organisés partout dans le monde.

Ce grand mouvement s’inscrit dans la continuité des marches pour le climat lancées par la jeune activiste suédoise Greta Thunberg. «Le scénario climatique catastrophique dans lequel nous vivons est le résultat de siècles d'exploitation et d'oppression par le colonialisme, l'extractivisme et le capitalisme, un modèle socio-économique essentiellement défectueux qui doit être remplacé de toute urgence», déplore le mouvement Fridays for Future dans un communiqué appelant à la mobilisation.

La branche française du mouvement a affirmé soutenir la grève mondiale ce vendredi «pour rappeler pendant cette période pré-électorale que le vivant doit toujours primer sur le profit». Les militants écologistes soutiennent par ailleurs cette grève mondiale avec le slogan «#PeopleNotProfit» («des personnes et pas des profits», en français).

The next global #ClimateStrike is getting closer! This Friday, March 25th, we will take it to the streets again to protest for justice - for our present and our future.





Here is some information to get you started! #FridaysForFuture #PeopleNotProfit



(Design by @namevdelang ) pic.twitter.com/TA9AkGmMCL

— Greta Thunberg (@GretaThunberg) March 22, 2022