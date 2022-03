DIRECT - Guerre en Ukraine : le centre de commandement des forces aériennes ukrainiennes frappé par des missiles russes

Un mois après le début de l'invasion russe, le conflit s'enlise. Alors que les Occidentaux redoutent une attaque chimique, l'Otan a mis en garde Moscou. Le président américain Joe Biden se rend ce vendredi en Pologne à la frontière ukrainienne. Suivez les dernières informations en direct. Les

18h59

Le centre de commandement des forces aériennes ukrainiennes, à Vinnytsia (centre), a été frappé vendredi par une salve de missiles de croisière russes, qui ont provoqué des "dommages significatifs", selon l'armée ukrainienne.

"Les Russes ont tiré six missiles de croisière. Certains ont été abattus par la défense antiaérienne. Les autres ont touché plusieurs bâtiments, causant des dommages significatifs", a annoncé le commandement des forces aériennes sur Telegram.

18h08

Le pape François a condamné la "guerre odieuse" contre "nos frères ukrainiens sans défense", lors d'une cérémonie consacrée à l'Ukraine et à la Russie au Vatican.

"Ces jours ci, (...) les bombes détruisent les maisons de beaucoup de nos frères ukrainiens sans défense", a déclaré le souverain pontife argentin lors de ce service religieux à la basilique Saint-Pierre de Rome, avant de confier l'Ukraine et la Russie à la Vierge Marie.

"Cette guerre odieuse (...) provoque en chacun peur et désarroi", a ajouté le pape devant quelque 3.500 personnes, dont l'ambassadeur ukrainien et des représentants du corps diplomatique.

Environ 2.000 fidèles se sont réunis sur la place Saint-Pierre pour suivre la cérémonie sur des écrans géants, selon le service de presse du Saint-Siège, tandis que les prêtres et évêques du monde entier étaient appelés à se joindre à cette prière au même moment.

17h15

La France convoque l'ambassadeur de Russie après un tweet jugé «inacceptable».

16h13

Les pourparlers avec Moscou sont "très difficiles", a jugé vendredi le ministre ukrainien des Affaires étrangères, Dmytro Kouleba, plus d'un mois après le début de l'invasion russe.

"Le processus de négociation est très difficile", a déclaré le chef de la diplomatie ukrainienne dans un communiqué, rejetant tout "consensus" avec Moscou à ce stade. Plus tôt dans la journée, le président turc Recep Tayyip Erdogan avait assuré que la Russie et l'Ukraine étaient d'accord sur quatre points de négociation sur six.

16h12

L'armée russe a déclaré vendredi qu'elle allait désormais se concentrer sur la "libération" de l'Est de l'Ukraine, affirmant avoir atteint les objectifs initiaux de l'opération militaire qu'elle mène dans ce pays depuis le 24 février.

"Les capacités de combat des forces ukrainiennes ont été réduites de manière importante, ce qui permet (...) de concentrer le gros des efforts sur l'objectif principal: la libération du Donbass", dans l'Est de l'Ukraine, a déclaré l'adjoint au chef de l'état-major russe Sergueï Roudskoï.

14h51

Les pourparlers entre la Russie et l'Ukraine font du "surplace" sur les principaux points, a déploré vendredi le négociateur en chef de Moscou, tout en soulignant un rapprochement sur des aspects moins importants.

"Les positions convergent sur les points secondaires. Mais sur les principales (questions) politiques, nous faisons du surplace", a déclaré Vladimir Medinski, cité par les agences de presse russes.

14h18

La Russie a reconnu vendredi la mort de 1.351 de ses soldats depuis le début de son offensive militaire en Ukraine il y a un mois, accusant les pays occidentaux de commettre une "erreur" en livrant des armes à Kiev.

"Lors de l'opération militaire spéciale, 1.351 militaires ont été tués et 3.825 blessés", a déclaré l'adjoint au chef de l'état-major des armées Sergueï Roudskoï lors d'un point de presse. Par ailleurs, la Russie a accueilli 419.736 réfugiés d'Ukraine depuis le début de l'opération, selon Mikhaïl Mizintsev, directeur du Centre national russe de gestion de la défense.

13h53

Les Etats-Unis "n'ont pas l'intention d'utiliser des armes chimiques quelles que soient les circonstances", c'est-à-dire même si la Russie en emploie en Ukraine, a assuré vendredi le conseiller à la sécurité nationale américain Jake Sullivan, à bord d'Air Force One.

Lors d'un échange avec la presse, il a cependant prévenu que Moscou payerait "un prix très élevé" en cas d'utilisation d'armes chimiques, clarifiant des propos de la veille du président Joe Biden qui avait promis une "réponse" dans un tel scénario, mais en restant évasif sur la "nature" de cette riposte.

13h40

Le président russe Vladimir Poutine a comparé vendredi la déprogrammation dans les pays occidentaux de personnalités et d'événements culturels russes aux autodafés orchestrés par les nazis.

"La dernière fois, ce sont les nazis en Allemagne, il y a près de 90 ans, qui ont mené une telle campagne de destruction d'une culture indésirable. On se souvient bien des images des livres brûlés sur les places publiques", a-t-il dit, lors d'une rencontre avec des personnalités de la culture.

12h41

Un aumônier militaire a été tué par de tirs ukrainiens de roquettes "Smertch" sur un village frontalier russe non loin de la ville ukrainienne de Kharkiv en proie à de violents combats, a annoncé vendredi l'Eglise orthodoxe.

11h41

La Russie a minimisé la portée d'une éventuelle exclusion du G20, voulue par les Etats-Unis en réaction à l'intervention de Moscou en Ukraine, en estimant qu'un tel coup ne serait pas "mortel".

11h40

L'Ukraine a demandé à l'Union européenne de fermer ses frontières avec la Russie et le Bélarus, pays allié de Moscou dans l'invasion menée par l'armée russe en Ukraine depuis un mois.

11h08

La Russie a démenti toute violation du droit international après avoir été accusée par l'Ukraine d'avoir utilisé des bombes au phosphore dans le cadre de son intervention militaire dans ce pays voisin.

"La Russie n'a jamais violé aucune convention internationale", a déclaré le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov, interrogé par la presse au sujet des accusations ukrainiennes.

10h32

Un bombardement russe sur un centre médical de Kharkiv, dans l'Est de l'Ukraine, a fait quatre morts et au moins trois blessés, a annoncé la police régionale de la deuxième ville du pays. "Sept civils ont été blessés dont quatre ont succombé à leurs blessures dans un bombardement aux lance-roquettes multiples", a indiqué la police sur sa chaîne Telegram, précisant que la frappe avait eu lieu "vers 05H45 GMT" sur "un centre médical" dans le Sud de Kharkiv.

10h07

Environ 300 morts sont redoutées dans le théâtre de Marioupol bombardé par l'aviation russe le 16 mars alors que des centaines de personnes y étaient abritées, annonce ce vendredi la mairie de la ville, citant des témoins.

"Des témoins ont des informations selon lesquelles environ 300 personnes sont mortes au théâtre dramatique de Marioupol à la suite d'un bombardement par un avion russe. Jusqu'au bout, on ne veut pas croire à cette horreur. Jusqu'au bout, on veut croire que tout le monde est sauf. Mais les témoignages de ceux qui se trouvaient à l'intérieur du bâtiment au moment de cet acte terroriste disent le contraire", écrit la mairie de Marioupol sur son compte Telegram.

08h56

La Russie affirme avoir détruit la veille la plus grande réserve de carburant de l'armée ukrainienne près de Kiev avec des missiles de croisière.

"La plus grande réserve de carburant qui restait à l'armée ukrainienne, qui servait à approvisionner les unités dans la partie centrale du pays, a été détruite", a déclaré le porte-parole du ministère russe de la Défense, Igor Konachenkov dans un communiqué.

06h00

Le président américain Joe Biden se rend vendredi en Pologne, dans une ville proche de la frontière ukrainienne, montant en première ligne de l'engagement occidental contre l'invasion lancée par Moscou, qui ressemble de plus en plus à une guerre d'usure.

01h25

Le président américain Joe Biden a promis jeudi pour la première fois une "réponse" de l'Otan dans le conflit en Ukraine si la Russie y recourait à l'arme chimique, un risque jugé bien réel lors de sommets de l'alliance et du G7 réunis à Bruxelles après un mois d'une guerre meurtrière et dévastatrice lancée par Vladimir Poutine.

01h03

Le ministre brésilien des Affaires étrangères a indiqué que le gouvernement du président Jair Bolsonaro était "clairement opposé" à l'idée d'exclure la Russie du G20, comme suggéré notamment par les Etats-Unis.