Belfast : Le chef de la diplomatie irlandaise évacué à la suite d’un canular

A l’occasion d’un évènement consacré au processus de paix, le ministre irlandais des Affaires étrangères, Simon Coveney a été évacué à la suite du retentissement d’une alarme de sécurité.

C’est une plaisanterie, probablement de très mauvais goût. Alors que le chef de la diplomatie prononçait un discours le 25 mars au Houben Centre à Belfast, une alarme s’est déclenchée. La police nord-irlandaise a alors procédé à l’évacuation du ministre et de son équipe, avant de déclarer un incident de sécurité. Mais «après examen», les enquêteurs sont parvenus à établir que l’objet suspect découvert sur place était en fait un «canular».

This is the moment Irish Foreign Affairs Minister Simon Coveney was told by his security of a bomb threat as he was mid-speech at a peace-building event in Belfast. ITV News understands a van was hijacked with the driver held at gunpoint https://t.co/0sxfeb9vT4 pic.twitter.com/iSZKdv0L6N

D’après les premiers éléments de l’enquête, les investigations s’orienteraient vers la piste de paramilitaires loyalistes. L’objet aurait ainsi été destiné à créer des «perturbations maximales».

Par ailleurs, selon les informations de la chaîne ITV, une camionnette aurait été détournée et son conducteur forcé sous la menace d’une arme, de conduire le véhicule jusqu’au centre communautaire où se trouvait Simon Coveney.

Sur Twitter, le ministre s’est dit «attristé et frustré que quelqu’un ait été attaqué».

In Belfast with @Humefoundation to honour John & Pat’s legacy of peace for all communities. Saddened & frustrated that someone has been attacked & victimised in this way and my thoughts are with him & his family. My thanks to ⁦@PoliceServiceNI⁩ https://t.co/bs9LvTKBHW

