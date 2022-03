DIRECT - Guerre en Ukraine : le président Zelensky accuse la Russie de pousser à la course aux armes nucléaires

Un mois après le début de l'invasion russe, le conflit s'enlise. Alors que les Occidentaux redoutent une attaque chimique, l'Otan a mis en garde Moscou. Suivez les dernières informations en direct.

Un nouveau couvre-feu va à nouveau être instauré à Kiev de samedi soir à lundi matin, a annoncé samedi le maire de la capitale ukrainienne, Vitali Klitschko. "Le commandement militaire a décidé de renforcer le couvre-feu. Il va durer de 20H00 samedi à 7H00 lundi 28 mars", a indiqué le maire sur Telegram.

Les habitants de Kiev "ne peuvent sortir que pour se rendre dans un abri en cas de sirène d'alerte. Les transports en commun, les magasins, les pharmacies et les stations service seront fermés", a-t-il précisé.

Seuls les personnes munies de laisser-passer pourront se déplacer dans la ville.

Le président ukrainien, Volodymyr Zelensky appelle le Qatar, un des principaux exportateurs de gaz naturel liquéfié au monde, à augmenter sa production pour contrer les menaces russes d'utiliser l'énergie « pour faire du chantage ».

« Je vous demande d'augmenter la production d'énergie pour que tout le monde en Russie comprenne que personne ne peut utiliser l'énergie comme une arme pour faire du chantage au monde entier », a-t-il déclaré dans un message vidéo diffusé lors du Forum de Doha, organisé au Qatar.

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky accuse la Russie de pousser à la course aux armes nucléaires, lors d'un discours au Forum de Doha au Qatar.

« Ils se vantent de pouvoir détruire avec des armes nucléaires non seulement un pays en particulier, mais aussi la planète entière », a-t-il déclaré dans un message diffusé devant des dirigeants politiques et économiques, dont les propos ont été traduits en arabe.

Doha Forum's Opening Ceremony virtually welcomes Ukrainian President HE Volodymyr Zelenskyy to address the delegation. #DohaForum @ZelenskyyUa pic.twitter.com/UUzuu5sY8y

— Doha Forum (@DohaForum) March 26, 2022