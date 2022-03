États-Unis : La juge Ketanji Brown Jackson prête pour la Cour suprême

Après quatre jours d’auditions intenses devant la commission des affaires juridiques du Sénat, la juge Ketanji Brown Jackson semble bien partie pour être confirmée à la Cour suprême des États-Unis. Elle devrait devenir dans quelques semaines la première femme noire à siéger dans cette institution.

C’était une promesse de campagne, visiblement en passe d’être tenue. Et pour cause, Ketanji Brown Jackson a été nommée par le président américain Joe Biden le 25 février pour être la première juge Afro-Américaine de la Cour suprême. Jusqu’à présent, l’institution américaine n’a compté que deux Noirs – tous deux des hommes-, Thurgood Marshall de 1967 à 1991, et Clarence Thomas depuis 1991.

Cette semaine, face aux sénateurs chargés d’évaluer sa candidature, la brillante juriste de 51 ans n’a pas tremblé.

Malgré des salves de questions, souvent délicates et inédites, la magistrate a su démontrer sa ténacité. Mais entre les attaques des républicains, et face à l’hommage du sénateur Cory Booker, Ketanji Brown Jackson a concédé un bref instant d’émotion. «Vous êtes ici parce que vous le méritez», a déclaré l’élu, avant d’ajouter affectueusement : «vous êtes tellement plus que votre couleur ou votre sexe (…) mais je suis désolé, quand je vous regarde, je vois ma mère ou ma cousine».

“You have earned this spot. You are worthy. You are a great American.”





Senator Cory Booker offered Judge Ketanji Brown Jackson a respite from conservative attacks during her Supreme Court confirmation hearing, endorsing her candidacy in emotional terms. — The New York Times (@nytimes) March 24, 2022

«Les gens vont comprendre que les tribunaux sont comme eux, que nous les juges nous sommes comme eux», a affirmé celle qui devrait succéder au juge Stephen Breyer.

Des écoles mixtes de Floride à la prestigieuse université d’Harvard, avant une riche carrière d’avocate puis de juge fédérale, et désormais aux portes de la Cour suprême, le parcours de Ketanji Brown Jackson est éloquent. Sa présence dans le temple du droit américain semble ainsi être la suite logique.

Si le chef des républicains a annoncé sans surprise qu’il votera contre, les démocrates qui disposent de cinquante voix pourront adouber la juge, s’ils restent solidaires. Le vote de la commission se déroulera le 4 avril prochain.