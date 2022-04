Guerre en Ukraine : le pape fustige l’invasion russe et veut se rendre sur place

En déplacement à Malte ce samedi 3 avril, le Pape François a fermement condamné l’invasion russe en Ukraine où il envisage de se rendre prochainement.

Alors qu’il s’exprimait à La Valette devant George Vella, président maltais, et le corps diplomatique, le pape François a prononcé quelques mots à propos de la guerre en Ukraine. Il a dénoncé «les séductions de l’autocratie» ainsi que «les nouveaux impérialismes». Selon lui, ces éléments font peser sur le monde la menace d’une «guerre froide étendue qui pourrait étouffer la vie de peuples et de générations».

«Quelque puissant, tristement enfermé dans ses prétentions anachroniques d’intérêt nationaliste, provoque et fomente des conflits» a expliqué le pape en faisant référence à Vladimir Poutine, sans le nommer. Le souverain pontife se dit prêt à se rendre en Ukraine, et à répondre à l’invitation de Volodymyr Zelensky qui lui avait demandé de jouer le rôle de médiateur entre Kiev et Moscou.

L'élargissement de l'urgence migratoire - pensons aux réfugiés de l'Ukraine martyrisée - appelle des réponses larges et partagées. Il n'est pas possible que certains pays prennent en charge l'ensemble du problème dans l'indifférence des autres ! #VoyageApostolique #Malte — Pape François (@Pontifex_fr) April 2, 2022

Lors de son discours, le pape a dénoncé une guerre qui aggrave «la crise migratoire» et a appelé à «des réponses globales et partagées».

Il a continué en critiquant les pays de l’Union européenne qui ne seraient pas favorables à l’idée d’accueillir des réfugiés : «Il n’est pas possible que certains pays prennent en charge l’ensemble du problème dans l’indifférence des autres».