DIRECT - Guerre en Ukraine : le pays est prêt pour la «grande bataille» dans l'est, les évacuations se poursuivent à Kramatorsk

Alors que l'Ukraine entre ce dimanche 10 avril dans son 46e jour de combats, le Premier ministre britannique Boris Johnson était ce samedi en visite surprise dans le pays où il a rencontré le président ukrainien Volodymyr Zelensky. Suivez les dernières informations en direct.

07h00

Sept missiles se sont abattus dans la nuit de samedi à dimanche sur la région de Mykolayiv, à une centaine de kilomètres au nord-est d'Odessa, troisième ville du pays et grand port stratégique sur la mer Noire, selon le commandement militaire local. Menacée à son tour de frappes, Odessa, a décrété un couvre-feu de samedi soir à lundi matin.

06h50

« L'Ukraine est prête pour les grandes batailles. L'Ukraine doit les gagner, y compris dans le Donbass », région de l'est du pays, a affirmé le conseiller présidentiel ukrainien Mykhaïlo Podoliak, cité par l'agence de presse Interfax-Ukraine. « En quand ça arrivera, l'Ukraine aura une position plus forte dans les négociations, ce qui lui permettra de dicter certaines conditions », a-t-il ajouté.

06h45

Le Premier ministre britannique Boris Johnson a effectué une visite surprise à Kiev samedi et promis des blindés à l'Ukraine. Il a rendu hommage à l'armée ukrainienne pour "le plus grand fait d'armes du 21e siècle" qui a permis de défendre Kiev et de mettre en échec "les desseins monstrueux de Poutine", selon un communiqué de Downing Street.

Le président russe Vladimir Poutine "a subi un revers. (...) Il va intensifier la pression maintenant dans le Donbass et l'Est", a mis en garde M. Johnson.