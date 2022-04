États-Unis : Près de la moitié des accidents de travail dans des entrepôts ont eu lieu chez Amazon en 2021

Près de la moitié des accidents du travail survenus en 2021 dans des entrepôts américains ont eu lieu dans des structures du géant Amazon, selon un rapport d’une organisation syndicale.

Le Strategic organizing center (SOC), coalition de syndicats américains, a indiqué que les ouvriers des centres logistiques d’Amazon ont subi plus de 34.000 «blessures sérieuses» sur leur lieu de travail l'année dernière, soit un taux deux fois plus élevé que celui des entrepôts américains n'appartenant pas au groupe. Sur le nombre d'accidents du travail dans des entrepôts aux Etats-Unis, 48% ont eu lieu sur des sites Amazon.

Ce rapport a pour but de montrer à quel point les promesses du groupe Amazon sur la réduction des blessures et accidents de travail chez les salariés sont encore loin d’être tenues. Au début de la pandémie de Covid-19, Amazon a assoupli certaines de «ses méthodes disciplinaires», selon le SOC, mais «a réinstauré ses systèmes de contrôle et la pression à la production fin 2020, et le taux de blessure a considérablement augmenté dans la foulée».

