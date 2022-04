Julian Assange : la justice britannique autorise son extradition vers les Etats-Unis

Alors que cette décision avait été annulée en appel en décembre 2021, l’extradition du fondateur de Wikileaks Julian Assange vers les Etats-Unis a été autorisée ce mercredi 20 avril par la justice britannique.

Rendue par le tribunal de Westminster Magistrates à Londres, l’ordonnance d’extradition concernant le lanceur d'alerte de 50 ans sera soumise à l’approbation de la ministre britannique de l’Intérieur, Priti Patel.

Si cette dernière valide l’ordonnance, les avocats de la défense auront la possibilité d’un ultime recours en faisant appel de la décision devant la Haute Cour.

Une peine potentielle de 175 ans de prison

Poursuivi par les Etats-Unis pour avoir rendu public dès 2010 plus de 700.000 documents classifiés sur les activités militaires et diplomatiques américaines en Irak et en Afghanistan, le journaliste australien pourrait écoper d’une peine maximale de 175 ans de prison.

Accusé d’espionnage par le gouvernement américain, il avait été arrêté en avril 2019, après sept ans passés dans l’ambassade d’Equateur à Londres.

Le 14 mars dernier, la Cour suprême britannique avait refusé d’examiner son recours concernant son extradition.