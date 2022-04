Maroc : saisie record de plus de 31 tonnes de résine de cannabis

La police marocaine a annoncé mercredi soir une saisie de plus de 31 tonnes de résine de cannabis dans un entrepôt près de Tanger et l'arrestation d'un homme. Cette opération est la plus importante depuis le début de l'année.

Les policiers «ont mis en échec une grande opération de trafic international de drogues et saisi une cargaison record de 31 tonnes 197 kilogrammes de chira (résine de cannabis)», a précisé un communiqué la Direction générale de la sûreté nationale (DGSN).

Le cannabis était «emballé et fourré dans des figurines de fruits et légumes, dont la couleur et la taille sont susceptibles de faciliter leur sortie du Maroc en tant que produits agricoles destinés à l'exportation», a ajouté la DGSN.

Une grande remorque frigorifique contenant des dizaines de sacs et de ballots remplis de haschisch a également été saisie à cet entrepôt.

Plus de 191 tonnes saisies en 2021

Un homme de 61 ans, avec des antécédents judiciaires, a été arrêté et placé en garde à vue car «soupçonné de liens avec un réseau criminel s'activant dans le trafic international de drogues».

L'enquête se poursuit afin de «déterminer toutes les ramifications régionales et internationales de ce réseau criminel».

Plus de 191 tonnes de résine de cannabis ont été saisies en 2021 au Maroc, soit une baisse de 12% par rapport à 2020, selon les chiffres officiels.

L'année dernière, le pays a adopté une loi autorisant l'usage thérapeutique du cannabis, réforme majeure pour ce pays d'Afrique du Nord considéré comme un des premiers producteurs de haschisch au monde, cultivé principalement dans la région montagneuse du Rif, dans le nord du royaume.