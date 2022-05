Une invasion «totalement injustifiée de l'Irak... je veux dire, de l'Ukraine» : le lapsus de George W. Bush (vidéo)

L’ancien président américain George W. Bush a commis un lapsus, mercredi, lors d’une allocution à Dallas (Etats-Unis), en évoquant l’invasion de l’Irak à la place de celle de l’Ukraine.

L’ex-pensionnaire de la Maison Blanche, George W. Bush, a commis un lapsus fâcheux, mercredi lors d’un discours prononcé à Dallas, aux Etats-Unis. Le 43e président américain s’est emmêlé les pinceaux en dénonçant l’invasion lancée par Vladimir Poutine en Ukraine.

Former President George W. Bush: “The decision of one man to launch a wholly unjustified and brutal invasion of Iraq. I mean of Ukraine.” pic.twitter.com/UMwNMwMnmX

— Sahil Kapur (@sahilkapur) May 19, 2022