Fusillade au Texas : «Il est temps de transformer la douleur en action», exhorte Joe Biden

Après la mort de 19 enfants et un enseignant dans une école primaire, tués dans une fusillade au sein de leur école au Texas ce mardi, le président américain Joe Biden a exhorté, dans un discours, à une meilleure régulation des armes à feu aux Etats-Unis.

«Lorsqu’un enfant meurt, c’est une partie de votre âme qui est arrachée…», a déclaré le président américain Joe Biden mardi, après qu’une nouvelle fusillade a touché une école américaine. 20 personnes, dont 19 enfants et un enseignant, ont été tuées par un adolescent de 18 ans à Uvalde, au Texas.

I’m addressing the nation on the horrific elementary school shooting in Uvalde, Texas. https://t.co/8WI1nWHu6R — President Biden (@POTUS) May 25, 2022

Fervent catholique, le président américain, qui a lui-même perdu deux enfants, sa fille dans un accident de voiture et son fils d’un cancer, a affirmé avoir beaucoup médité sur un passage d'un psaume de la Bible : «L'Eternel est près de ceux qui ont le cœur brisé, et il sauve ceux qui ont l'esprit dans l'abattement», et ajouté avec émotion : «Il y a tant d'esprits dans l'abattement. Ce soir je demande à la nation de prier pour eux.»

Affronter le lobby des armes

«Il est temps de transformer la douleur en action», a-t-il cependant appuyé. «En tant que nation, nous devons nous demander quand, au nom de Dieu, nous allons nous opposer au lobby des armes à feu. Quand, au nom de Dieu, ferons-nous ce que nous savons tous au fond de nos tripes qu'il faut faire ?», s’est questionné le président américain depuis la Maison blanche, tout en évoquant la tuerie de masse de Sandy Hook, l’une des plus meurtrières des Etats-Unis, survenue en 2012.

Il a ainsi renouvelé la demande très récurrente des Démocrates, qui luttent depuis de nombreuses années pour un meilleur contrôle des armes à feu aux Etats-Unis. Un sujet extrêmement sensible, puisque que le droit de détenir des armes est inscrit dans le deuxième amendement de la Constitution américaine, qui s’applique donc à tous les citoyens. Le parti Républicain est quant à lui favorable au port d’armes.

En plus de la polarisation de la Chambre des représentants ou du Sénat, divisés entre Républicains et Démocrates presque à 50/50, qui empêche de réguler le port des armes aux Etats-Unis, c'est aussi la superpuissance du lobby des armes, et en particulier de la NRA, (National Rifle Association), qui empêche toute avancée sur le sujet. Cette association de chasseurs, devenue une association de défense du port d’armes, finance les carrières des politiques qui défendent également ce droit.

Cette fusillade au Texas est intervenue seulement quelques jours avant le début de la convention annuelle de la National Rifle Association à Houston. Greg Abbott, le gouverneur du Texas, défenseur du port d’armes, doit par ailleurs prendre la parole lors de cette convention. Ted Cruz, sénateur américain également élu au Texas, a vivement critiqué la réaction du président américain et de nombreux élus démocrates, qui tentent de revenir sur le deuxième amendement. «Inévitablement, lorsqu'il y a un meurtre de ce genre, vous voyez les politiciens essayer de le politiser. Vous voyez des démocrates et beaucoup de gens dans les médias dont la solution immédiate est d'essayer de restreindre les droits constitutionnels des citoyens respectueux de la loi. Cela ne fonctionne pas. Ce n'est pas efficace», a-t-il déclaré, rapporte CNBC.